Iván Cepeda, excandidato presidencial de Colombia —que perdió en la segunda vuelta contra Abelardo de la Espriella—, exigió al mandatario electo renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos; de lo contrario, recurrirá a la “desobediencia civil pacífica”.

El político de izquierda, que tendrá una curul en el Senado, reiteró que la desobediencia implica “no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la soberanía nacional”.

Cepeda instó también a De la Espriella a aclarar si ha sido “colaborador de agencias” de inteligencia de Estados Unidos.

El aliado político de Gustavo Petro instó a sus millones de electores a aplicar también la desobediencia en caso de que De la Espriella no atienda las peticiones.

Abelardo de la Espriella tiene también la nacionalidad italiana, pero, según expertos, la ciudadanía estadounidense puede presentar un problema jurídico. Foto: EFE

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico (...) la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, indicaron en un documento emitido a principios de junio por un grupo de académicos y juristas colombianos.

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Cabe recordar que De la Espriella fue abogado del empresario colombo-venezolano Alex Saab, detenido en Estados Unidos y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por ello, en medio de la turbulencia que genera el vínculo de Saab con De la Espriella, piden que esclarezca la naturaleza de su colaboración con las autoridades estadounidenses.

Con información de EFE.