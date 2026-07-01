Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto de este año. Foto: difusión / agencias
Abelardo de la Espriella asumirá la presidencia de Colombia el 7 de agosto de este año. Foto: difusión / agencias
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Redacción Gestión
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Iván Cepeda, excandidato presidencial de Colombia , exigió al mandatario electo renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos; de lo contrario, recurrirá a la “desobediencia civil pacífica”.

El político de izquierda, que tendrá una curul en el Senado, reiteró que la desobediencia implica “no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la soberanía nacional”.

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Cepeda instó también a

El aliado político de Gustavo Petro instó a sus millones de electores a aplicar también la desobediencia en caso de que De la Espriella no atienda las peticiones.

Abelardo de la Espriella tiene también la nacionalidad italiana, pero, según expertos, la ciudadanía estadounidense puede presentar un problema jurídico. Foto: EFE
Abelardo de la Espriella tiene también la nacionalidad italiana, pero, según expertos, la ciudadanía estadounidense puede presentar un problema jurídico. Foto: EFE

“Consideramos que su doble nacionalidad italiana no suscita ningún problema jurídico (...) la nacionalidad estadounidense plantea obstáculos jurídicos, éticos y políticos para quien quiera ser presidente de Colombia”, indicaron en un documento emitido a principios de junio por un grupo de académicos y juristas colombianos.

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Cabe recordar que, detenido en Estados Unidos y señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro.

Por ello, en medio de la turbulencia que genera el vínculo de Saab con De la Espriella, piden que esclarezca la naturaleza de su colaboración con las autoridades estadounidenses.

Con información de EFE.

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