El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio el primer paso para conformar su gabinete al designar al exsenador Rodrigo Lara Restrepo como próximo ministro del Interior, mientras que el mandatario saliente, Gustavo Petro, aseguró que su gobierno está preparado para iniciar el proceso de transición.

Lara Restrepo, de 51 años e hijo del asesinado exministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue uno de los primeros aliados de De la Espriella durante la campaña presidencial que culminó con su victoria en la segunda vuelta frente al izquierdista Iván Cepeda.

Conmovido y profundamente honrado recibo esta importante designación como Ministro del Interior.



Mi más sincera gratitud Presidente Electo @ABDELAESPRIELLA por la confianza depositada en mí para asumir esta alta responsabilidad.



Desempeñaré esta tarea con lealtad absoluta,… https://t.co/S08OdUIihi — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) June 26, 2026

Al anunciar el nombramiento, el mandatario electo destacó la trayectoria política del excongresista, quien fue representante a la Cámara entre 2014 y 2018 y senador entre 2018 y 2022 por el partido Cambio Radical. También resaltó su labor contra la corrupción y su defensa de las instituciones.

Tras conocerse su designación, Lara Restrepo expresó que asume el cargo con “lealtad absoluta” y el compromiso de defender la Constitución y el Estado de Derecho. Asimismo, afirmó que trabajará para fortalecer el equilibrio entre los poderes del Estado y recuperar la autoridad institucional, a través de su cuenta de X.

LEA TAMBIÉN: Presidente electo de Colombia da un mes a grupos armados para acogerse a la justicia

Diálogo con la CAF

En paralelo, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sostuvo una reunión virtual con el presidente ejecutivo de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz Granados, con el objetivo de explorar mecanismos de cooperación para financiar y acompañar las principales reformas que impulsará el nuevo gobierno.

En su cuenta oficial de X, Restrepo señaló que buscarán convertir a la CAF en un aliado estratégico para promover inversiones, asistencia técnica y fortalecer el crecimiento económico del país. La futura administración ha adelantado que aplicará un ajuste fiscal, reducirá el tamaño del Estado y buscará reactivar la producción de petróleo y gas.

A la espera de empezar la transición

Por su parte, Petro informó que su gobierno ya está listo para recibir al equipo de De la Espriella y comenzar la transición. Aunque indicó que aún no ha conversado con su sucesor, adelantó que ejercerá una oposición firme para defender las reformas sociales impulsadas durante su gestión.

En esa línea, el Pacto Histórico, partido de Petro y de Cepeda, anunció que mantendrá una “oposición firme, democrática y movilizada” frente a cualquier intento de revertir las políticas implementadas por el actual gobierno. Iván Cepeda señaló que será la ciudadanía, junto con el progresismo colombiano, la que encabezará esa labor de oposición.

Elaborado con información de EFE