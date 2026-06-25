El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, otorgó un plazo de un mes a los grupos armados ilegales para acogerse a la justicia y anticipó que su administración no impulsará procesos de negociación similares a los desarrollados por el gobierno saliente de Gustavo Petro.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón (…) y organizar su sometimiento al Estado de Derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin", señaló De la Espriella tras recibir la credencial que lo acredita como presidente electo.

El próximo mandatario cuestionó duramente la política de seguridad de la actual administración y sostuvo que “la convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa” .

Asimismo, advirtió que quienes persistan en delitos como terrorismo, narcotráfico, extorsión y corrupción “enfrentarán toda la capacidad del Estado” y la respuesta de las fuerzas de seguridad.

Las declaraciones se producen en medio del debilitamiento de la política de “paz total”, principal apuesta del presidente Gustavo Petro, que atraviesa dificultades debido al estancamiento de los diálogos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al incremento de la violencia en varias regiones del país.

Abelardo de la Espriella recibió este jueves la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Foto: EFE.

La estrategia también contemplaba conversaciones con disidencias de las FARC y mecanismos de sometimiento a la justicia para organizaciones criminales como el Clan del Golfo. Sin embargo, sus resultados han sido limitados.

Primera aparición como presidente electo

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó este jueves a De la Espriella la credencial que lo acredita como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral celebrada el domingo pasado.

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Durante la ceremonia, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, oficializó también la elección de José Manuel Restrepo como vicepresidente.

El acto marcó la primera aparición pública de la fórmula presidencial desde la jornada electoral. De la Espriella, quien asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, asistió acompañado de su familia y simpatizantes que corearon consignas en respaldo a su victoria.

El abogado de 47 años ganó los comicios con 12.9 millones de votos (49.66%), frente a los cerca de 12.7 millones de sufragios (48.70%) obtenidos por el senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Con información de EFE.