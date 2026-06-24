El abogado Abelardo de la Espriella, del movimiento ultraderechista Defensores de la Patria, fue proclamado este miércoles como presidente electo de Colombia por el Consejo Nacional Electoral (CNE), tras culminar el escrutinio de la segunda vuelta electoral realizada el domingo pasado.

De acuerdo con la resolución leída por el registrador delegado para lo electoral, Jaime Hernando Suárez, se declaró “electo al ciudadano Abelardo Gabriel de la Espriella Otero” como presidente de la República de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030, junto a José Manuel Restrepo como vicepresidente electo.

Abelardo de la Espriella obtuvo la victoria con 12.9 millones de votos (49.66%) frente a los 12,7 millones (48.70%) alcanzados por Iván Cepeda, en una contienda definida por una diferencia inferior a un punto porcentual.

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La proclamación se realizó tras la conclusión de la audiencia de escrutinio nacional, iniciada el martes, en la que el CNE resolvió las últimas reclamaciones pendientes. El proceso se aceleró luego de que el Pacto Histórico retirara sus observaciones durante la etapa final del conteo.

El Consejo Nacional Electoral de Colombia oficializó la victoria de Abelardo de la Espriella tras concluir el escrutinio de segunda vuelta. Foto: EFE.

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, destacó que el procedimiento no solo representó un trámite administrativo, sino una verificación integral de la voluntad expresada en las urnas.

“Hoy el CNE concluye uno de los actos más trascendentales de nuestra democracia: se ha culminado el escrutinio nacional de segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Quiero manifestar que el escrutinio realizado no es solamente un trámite, sino la verificación más rigurosa de lo expresado en la voluntad popular”, señaló Quiroz durante la proclamación.

El nuevo mandatario electo, quien asumirá funciones el 7 de agosto, sucederá a Gustavo Petro. De la Espriella, abogado de 47 años, ha sido una figura polémica en la política y el ámbito legal colombiano, además de un abierto simpatizante del expresidente estadounidense Donald Trump.

En su trayectoria figura la defensa de clientes de alto perfil y su participación en procesos vinculados a negociaciones de paz en Colombia, lo que ha generado controversia en el debate público durante la campaña.

De la Espriella creó en julio de 2025 su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuidad en el poder de la izquierda de Petro y de su sucesor, el senador Iván Cepeda.

Con la proclamación oficial del CNE, se cierra formalmente el proceso electoral y se abre la transición hacia el nuevo gobierno que asumirá en agosto.

Con información de EFE.