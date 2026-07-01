De hecho, completado el conteo de votos en Perú, ambos tuvieron una conversación virtual, que fue difundida en redes sociales.

“Vamos a estrechar los lazos entre dos países hermanos que pueden tener una relación inmejorable a nivel comercial y en la lucha contra el crimen transnacional. Será fantástico poder compartir esta presidencia [en paralelo junto a Fujimori”, dijo De la Espriella. “Le vamos a dar un impulso a las relaciones comerciales como corresponde” , respondió Fujimori.

Balanza entre Perú y Colombia

Durante el 2025, las exportaciones peruanas a Colombia ascendieron, en valor FOB, a los US$ 1,127.31 millones, un incremento de 20% respecto al 2024 y de casi 7% frente al 2021 .

En tanto, las importaciones totalizaron US$ 2,085.66 millones, un aumento de más de 40% interanual. Con esto, entre ambas economías se movilizaron US$ 3,212 millones en el transcurso del año pasado. Sin embargo, el déficit para Perú fue de casi US$ 960 millones.

Esta tendencia favorable para Colombia en la balanza comercial se mantiene en el arranque de este año. En este primer cuatrimestre, los envíos de Perú al país vecino sumaron US$ 387 millones, mientras que lo recibido ascendió a los US$ 732 millones. La balanza arroja un déficit de US$ 346 millones.

Edgar Vásquez, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), recordó que históricamente se ha tenido un déficit en la balanza comercial con Colombia.

Incluso, destacó que, en los últimos años, la brecha entre lo exportado e importado se habría ampliado, a partir de un incremento de los precios de los metales, como el oro, cuyo derivado cumple un rol clave entre lo que el Perú recibe.

“Es un déficit también estructural y tiene que ver con el tamaño de los mercados. Colombia no solo es más grande, sino que tiene una mayor diversificación”, comentó.

A su turno, Arturo García Villacorta, economista y profesor de ESAN, apuntó que tener una balanza deficitaria no es necesariamente malo, pues se trata de un solo país, en este caso, mientras que el resultado global es de superávit. En 2025, la balanza del Perú fue positiva por US$ 34,573 millones.

Información de ADEX Data Trade mostró que, en 2025, el 39% de los envíos de Colombia a Perú fueron minerales de oro y sus concentrados. Muy por debajo, con casi un 6%, aparecen los aceites crudos de petróleo.

En menor proporción figuran demás azúcares de caña, demás agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón), jabón de tocador (incluso medicinal), demás medicamentos para uso humano, dentríficos.

En este primer cuatrimestre, las importaciones de Perú fueron ligeramente más de productos tradicionales, pero principalmente mineros. De los US$ 746 millones, US$ 324 millones correspondieron a la minería tradicional. En tanto, entre lo no tradicional, de los casi US$ 360 millones, la mitad fueron productos químicos.

Por el lado de las exportaciones peruanas, también en 2025, se explicaron principalmente en los no tradicionales. Dentro de este grupo, lo que destacaron fueron los productos agropecuarios y de agroindustrias. Estos representaron casi el 25% del total de envíos.

Más en detalle, entre todo lo no tradicional, resaltaron el alambre de cobre refinado (US$ 195 millones), uvas frescas (US$ 44 millones), demás tejidos de punto de algodón (US$ 43 millones), galletas dulces (US$ 30 millones), cebollas y chalotes (US$ 23 millones), aceite de palma en bruto (US$ 19 millones), entre otros.

Asimismo, los productos siderúrgico y metalúrgico totalizaron US$ 245 millones, lo textil, US$ 90 millones, entre otros.

¿Hay ventanas comerciales para crecer?

Vásquez indicó que esta nueva etapa para ambos países parte desde una base en la que no se dieron mayores luces y/o intenciones de integración comercial, dada las diferencias diplomáticas ocurridas. Un ejemplo es que la Alianza del Paçífico estuvo “dormida” todo estos años.

“Ambos [Fujimori y De la Espriella] tienen una mirada más abierta de los mercados. Se buscaría recuperar relaciones estratégicas. Es posible que se abran nuevas oportunidades para el comercio, buscando su expansión, diversificación y, sobre todo, aprovechar la cercanía que tenemos”, comentó.

García, en tanto, señaló que ambos países comparten tener sólidos fundamentos económicos y estarían abocados a promover la inversión privada .

Los expertos coincidieron en que uno de los sectores que puede despuntar en esta oportunidad es la agroindustria. “El Perú tiene el potencial de tener 85 de los 100 microclimas que hay en el país”, destacó García.

Vásquez mencionó que considerando los eventuales problemas de sobreproducción, dada la cercanía de los países y su comportamiento en el consumo de alimentos, podría encontrarse una interesante solución, por ejemplo, como en el caso del arroz.

De hecho, el vocero de ADEX remarcó que, excluyendo los envíos de minería y petróleo, el agro y la pesca cumplen un rol clave dentro de la canasta exportadora hacia Colombia. A esto también se suma un importante potencial en textil.