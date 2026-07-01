¿Cómo se dinamizaría el mercado peruano con un nuevo presidente en Colombia? (Imagen: Andina)
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Ricardo Guerra Vásquez
Ricardo Guerra Vásquez

En solo cuestión de semanas, en Perú y Colombia se efectuará el ingreso de sus nuevos presidentes: Keiko Fujimori y Abelardo De la Espriella, respectivamente. La situación plantea una ventana favorable para el fortalecimiento comercial.

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