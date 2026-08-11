La llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia de Colombia abre una oportunidad para replantear la relación con el Perú. El terremoto de magnitud 7.4 que golpeó ayer al vecino país, sin embargo, obliga a cambiar las prioridades. Con 111 fallecidos al cierre de esta edición, decenas de heridos y graves daños materiales, hoy corresponde, antes que hablar de negocios, expresar nuestra solidaridad con una nación que enfrenta una tragedia.

El Perú ha dado correctamente ese primer paso. Keiko Fujimori expresó sus condolencias y ofreció la disposición de su Gobierno para ayudar. El gesto adquiere especial significado porque ocurre cuando ambos países empezaban a dejar atrás tres años de relaciones degradadas.

Con 111 fallecidos al cierre de esta edición, decenas de heridos y graves daños materiales, hoy corresponde, antes que hablar de negocios, expresar nuestra solidaridad con una nación que enfrenta una tragedia. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).

Fujimori y De la Espriella habían expresado ya su intención de fortalecer los vínculos comerciales, mientras los nuevos gobiernos ratificaron la decisión de restablecer plenamente la representación diplomática mediante embajadores. La Cancillería peruana incluso ha planteado llevar la relación “al máximo nivel”.

Hay una base económica sobre la cual avanzar. El comercio bilateral superó los US$ 3,200 millones en el 2025 y las exportaciones peruanas a Colombia crecieron 20%, hasta US$ 1,127 millones. Existen oportunidades en agroindustria y manufactura.

El cambio político también despertó expectativas entre los inversionistas. JPMorgan ha mostrado una visión más favorable sobre Colombia tras la elección, y otros bancos internacionales encuentran oportunidades en diversos activos (como bonos y energía). De todas formas, De la Espriella deberá demostrar capacidad de ejecución en un contexto de restricciones fiscales y un Congreso fragmentado.

Difícilmente pudo imaginar que esa capacidad sería puesta a prueba tan pronto. Un día después de su toma de mando, un atentado destruyó un peaje. Ayer llegó el terremoto más fuerte de la última década. El Gobierno declaró la situación de emergencia. Hoy, rescatar a las víctimas, restablecer servicios, reconstruir infraestructura y movilizar recursos, pese a una situación fiscal ya compleja, son las prioridades.

Superada la emergencia, el desafío será que la cercanía entre Perú y Colombia no sea solamente circunstancial. La solidaridad puede dar paso a una agenda de comercio, inversiones cruzadas, conectividad, seguridad e integración.

Los espacios ya existen. Entre ellos está la Alianza del Pacífico, cuya presidencia asumirá el Perú en diciembre. Será una oportunidad concreta para transformar las afinidades políticas en resultados. Hay un importante potencial económico entre Perú y Colombia. Pero ahora toca acompañar al vecino en sus esfuerzos por reconstruir el país y apoyarlo para superar esta tragedia. Ya habrá tiempo, después, para reconstruir nuestra relación comercial y de inversiones.