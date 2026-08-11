Juan Sheput reconoce al Sutep como único interlocutor válido del magisterio ante el Gobierno. Foto: Sutep
Juan Sheput reconoce al Sutep como único interlocutor válido del magisterio ante el Gobierno. Foto: Sutep
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Redacción Gestión
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es el único sindicato reconocido por el Gobierno como interlocutor válido para tratar asuntos educativos.

Sheput sostuvo que

(Fenate) ante el Ministerio de Trabajo.

El ministro señaló que su gestión respetará estrictamente la ley y no otorgará beneficios por razones políticas. Asimismo, precisó que todo sindicato que solicite su inscripción deberá someterse rigurosamente a las exigencias normativas vigentes.

“Cualquier entidad que pretenda ir en contra de la ley y, sobre todo, ir en contra del Estado peruano, no tendrá ningún tipo de asidero en su proceso de legalización. No tendrá futuro acá, no prosperará”, aseveró a Red de Comunicación Regional (RCR).

Finalmente,

El ministro de Trabajo indicó que todo sindicato que solicite su inscripción deberá someterse rigurosamente a las exigencias normativas vigentes. Foto: GEC
El ministro de Trabajo indicó que todo sindicato que solicite su inscripción deberá someterse rigurosamente a las exigencias normativas vigentes. Foto: GEC

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