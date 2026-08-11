El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, afirmó que el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) es el único sindicato reconocido por el Gobierno como interlocutor válido para tratar asuntos educativos.

Sheput sostuvo que el Sutep tiene legalidad y actúa dentro de los principios democráticos, por lo que representa válidamente al magisterio.

Estas declaraciones respondieron a una consulta sobre los intentos de reinscripción de organizaciones como la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenate) ante el Ministerio de Trabajo.

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El ministro señaló que su gestión respetará estrictamente la ley y no otorgará beneficios por razones políticas. Asimismo, precisó que todo sindicato que solicite su inscripción deberá someterse rigurosamente a las exigencias normativas vigentes.

“Cualquier entidad que pretenda ir en contra de la ley y, sobre todo, ir en contra del Estado peruano, no tendrá ningún tipo de asidero en su proceso de legalización. No tendrá futuro acá, no prosperará”, aseveró a Red de Comunicación Regional (RCR).

Finalmente, cuestionó a anteriores gestiones por intentar promover inscripciones sindicales fuera del marco legal y garantizó un cambio en la conducta institucional.