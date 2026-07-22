El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) resolvió denegar la solicitud de inscripción de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenatep) en el Registro de Organizaciones Sindicales de Servidores Públicos.

La decisión fue adoptada mediante una resolución emitida por la autoridad administrativa, que además dispone el archivo del expediente, aunque deja a salvo el derecho de la organización para iniciar un nuevo procedimiento una vez que cumpla con los requisitos establecidos por la ley, infomó Canal N.

Según la resolución, la Fenatep no absolvió íntegramente las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación.

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El documento señala que, si bien la organización presentó información para levantar algunas de las inconsistencias detectadas, no cumplió con entregar todos los requisitos exigidos para obtener su inscripción en el registro sindical.

Asimismo, la resolución precisó que la federación podrá presentar los recursos administrativos que contempla la normativa vigente o iniciar un nuevo trámite cuando subsane las observaciones formuladas.

Según la resolución, la Fenatep no absolvió íntegramente las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación.Foto: Ministerio de Educación.

Fenatep vinculada a Pedro Castillo

La Fenatep es una organización sindical que cobró notoriedad por haber sido impulsada por el expresidente Pedro Castillo durante su etapa como dirigente magisterial.

En el pasado, la federación también fue objeto de cuestionamientos por presuntos vínculos con el Movadef, acusaciones que sus representantes han rechazado. Con esta decisión, el Ministerio de Trabajo concluye el procedimiento administrativo y mantiene a la Fenatep sin inscripción oficial como organización sindical de servidores públicos.

la semana pasada se hizo pública que una reunión entre representantes de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú) y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)fue registrada en el portal oficial de visitas de manera extemporánea.

De acuerdo con el registro institucional, la cita se realizó el 15 de julio; sin embargo, la visita fue incorporada al sistema recién hoy. En el encuentro participaron los dirigentes Mauro Concha Villegas, Segundo Vásquez Gonzales y Walter Alfredo Licla Zamora, informó Canal N.

La cita ocurrió en la etapa final del gobierno saliente, en pleno proceso de transferencia de mando hacia la nueva administración. Según la información consignada en el registro, el motivo del encuentro fue abordar aspectos documentarios relacionados con el procedimiento de inscripción del Fenate como organización sindical.