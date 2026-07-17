Una reunión entre representantes de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú) y funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) fue registrada en el portal oficial de visitas de manera extemporánea.

De acuerdo con el registro institucional, la cita se realizó el 15 de julio; sin embargo, la visita fue incorporada al sistema recién hoy. En el encuentro participaron los dirigentes Mauro Concha Villegas, Segundo Vásquez Gonzales y Walter Alfredo Licla Zamora, informó Canal N.

La cita ocurrió en la etapa final del gobierno saliente, en pleno proceso de transferencia de mando hacia la nueva administración. Según la información consignada en el registro, el motivo del encuentro fue abordar aspectos documentarios relacionados con el procedimiento de inscripción del Fenate como organización sindical.

Esta no habría sido la única gestión realizada por el gremio. También sostuvieron reuniones con representantes del Ministerio de Educación en el marco del mismo proceso administrativo.

Buscan su inscripción como sindicato

El Fenate Perú fue creado en 2017 como una organización sindical impulsada por el entonces dirigente magisterial y posteriormente expresidente Pedro Castillo.

Desde sus inicios se presentó como una alternativa al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), gremio que históricamente ha concentrado la mayor representación del magisterio.

Como se recuerda, la organización busca desde hace varios años obtener su inscripción como sindicato nacional. Sin embargo, ese proceso ha estado acompañado de cuestionamientos y controversias.

Diversos sectores políticos y sindicales han cuestionado al Fenate por la presunta influencia política en su conformación y por los antecedentes de algunos de sus dirigentes.

Asimismo, el gremio ha sido objeto de críticas debido a presuntos vínculos de algunos de sus integrantes con el Conare-Sutep, organización cuyos dirigentes fueron investigados por sus presuntas relaciones con el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), considerado por las autoridades peruanas como el brazo político de Sendero Luminoso. No obstante, el Fenate ha rechazado en distintas oportunidades esos señalamientos.

La reciente reunión con funcionarios del Ministerio de Trabajo se produjo mientras el gremio continúa impulsando el reconocimiento formal de su inscripción sindical. Según el registro oficial, el encuentro estuvo orientado a tratar documentación relacionada con dicho procedimiento.

Ministro Flavio Cruz ratifica respaldo al proceso de inscripción

En declaraciones a la prensa, este jueves el ministro de Trabajo, Flavio Cruz, también congresista con licencia de Perú Libre, ratificó la posibilidad de que el Fenate obtenga el reconocimiento oficial como sindicato, al ser consultado sobre la posición de su sector respecto al trámite de inscripción.

Ministro Flavio Cruz ratifica respaldo al proceso de inscripción de FENATE. Foto: Flavio Cruz

Como se recuerda, días atrás Cruz sostuvo que “Habría que ver. Si se cumple con todos los requisitos, tiene que reconocerse, pero si no los cumple, habrá que dar un tiempo de absolver y superarlo y si al final no se cumple, no se podría reconocer. Ahí yo soy legalista y eso a veces me trae problemas”, señaló en declaraciones a RPP Noticias.