Modernización del Estado con estándares de la OCDE. (Foto: Andina)
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Daniel Seclen Parraguez
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La incorporación del Perú en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (ODCE) es uno de los hitos que, como país, augura una mejor en diferentes aspectos tanto en la nación como la imagen del país a nivel internacional.

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