El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Flavio Cruz sostuvo que el Poder Ejecutivo aún no define si promulgará u observará la ley aprobada por el Congreso que autoriza a los trabajadores a descansar los sábados por motivos religiosos.

El titular del MTPE señaló que la norma se encuentra en evaluación y precisó que la decisión final corresponderá a la presidenta, quien aún se encuentra dentro del plazo legal para pronunciarse.

En ese contexto, reveló que durante una reunión sostenida con representantes de ADEX, el gremio empresarial expresó su desacuerdo con la iniciativa.

“Anoche estuvimos en una reunión con ADEX y no estaban muy contentos con esa ley. Vamos a ver qué pasa en Palacio. Es una postura presidencial y veremos finalmente si la promulga o la observa”, declaró.

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Preocupación por efectos en la actividad económica

Cruz confirmó que representantes de la Asociación de Exportadores (ADEX) expresaron su preocupación por las consecuencias que podría generar la aplicación de la norma en las actividades productivas.

“Ellos sostienen que podría afectar la productividad. Esa fue la posición que nos transmitieron”, señaló. No obstante, el ministro indicó que el debate también involucra el respeto a la libertad religiosa de los trabajadores.

Poder Ejecutivo aún no define si promulgará u observará la ley aprobada por el Congreso que autoriza a los trabajadores a descansar los sábados por motivos religiosos. Foto: Pexels.

“Es una postura vinculada a valores y convicciones religiosas, que también merece respeto dentro de un Estado de derecho”, agregó.

En esa línea, el titular del MTPE sostuvo que la discusión debe buscar un equilibrio entre el ejercicio de los derechos fundamentales y la continuidad de la actividad económica. “Necesitamos respetar la libertad de fe, pero también necesitamos producir riqueza en el país. Esa es la preocupación que manifiestan las empresas”, afirmó.

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Rechaza que asumir el MTPE sea por favores

En otro momento, Flavio Cruz negó que su nombramiento en el Ministerio de Trabajo responda a un supuesto pago de favores políticos y afirmó que asumió el cargo para garantizar la continuidad de la gestión durante la etapa final del actual gobierno.

En esa línea, Cruz afirmó que asumió el cargo tras la renuncia en el sector y aseguró que su designación tuvo como único propósito evitar una acefalía en la institución durante la etapa final del gobierno.