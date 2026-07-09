El presidente de la república, José María Balcázar, tomó juramento al congresista de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, como ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, en una ceremonia llevada a cabo este jueves en Palacio de Gobierno.

Cruz Mamani asume en reemplazo de Freddy José María Solano González, quien estuvo en el cargo desde el 29 de mayo del 2026.

Como se sabe, Freddy Solano renunció al cargo tras los cuestionamientos que afrontaba por supuestamente presentar un certificado laboral falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

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En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, Solano González explicó que tomó la decisión a raíz de los cuestionamientos que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la “estabilidad institucional”.

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