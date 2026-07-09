Flavio Cruz jura como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Captura TVPerú.
Flavio Cruz jura como nuevo ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Foto: Captura TVPerú.
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Redacción Gestión
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El , tomó juramento al congresista de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, como ministro de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo, en una ceremonia llevada a cabo este jueves en Palacio de Gobierno.

Cruz Mamani asume , quien estuvo en el cargo desde el 29 de mayo del 2026.

Como se sabe, en octubre de 2023.

LEA TAMBIÉN: Ministro de Trabajo habría usado documento falso para ser contratado en el Estado

En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, Solano González explicó que tomó la decisión a raíz de los cuestionamientos que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la “estabilidad institucional”.

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