Ministro de Trabajo renuncia al cargo. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, renunció al cargo tras los cuestionamientos que afrontaba por supuestamente presentar un certificado laboral falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

“Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada”, se lee en su comunicado.

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agregó.

El cuestionamiento gira en torno a un certificado laboral fechado el 30 de noviembre de 2017, en el que se consigna que Solano González ejerció el cargo de jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. desde septiembre del 2016 hasta noviembre del 2017.

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