El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Freddy Solano González, renunció al cargo tras los cuestionamientos que afrontaba por supuestamente presentar un certificado laboral falso para ser nombrado jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023.

En una carta dirigida al presidente José María Balcázar, Solano González explicó que tomó la decisión a raíz de los cuestionamientos que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la “estabilidad institucional”.

“Frente a ello, reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada”, se lee en su comunicado.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal.



Esta decisión no representa… pic.twitter.com/blaBF15I6t — Freddy Solano (@freddysolanog) July 9, 2026

“Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”, agregó.

El cuestionamiento gira en torno a un certificado laboral fechado el 30 de noviembre de 2017, en el que se consigna que Solano González ejerció el cargo de jefe legal de la empresa de courier JCU S.R.L. desde septiembre del 2016 hasta noviembre del 2017.