Los sistemas de dispensación de Essity buscan optimizar el consumo de papel y jabón. Foto: Essity
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Karen Guardia Quispe
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Un área de negocio de la multinacional sueca Essity que viene registrando un crecimiento de dos dígitos en Perú en lo que va del año es la de Higiene Profesional, enfocada en brindar soluciones integrales de limpieza, papel tisú, jabones y dispensadores para empresas, industrias y espacios públicos de alto tráfico, a través de su marca Tork. ¿Cuáles son los planes de la compañía para los próximos seis meses? ¿A qué nueva categoría ingresó recientemente y cuáles fueron las razones que motivaron esta decisión?

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