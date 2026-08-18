Rodrigo Revollo, gerente de Ventas para Perú, Bolivia y Paraguay de Higiene Profesional de la multinacional Essity, señaló que el mercado peruano es estratégico para la compañía y uno de los principales impulsores de su crecimiento en la región. Como referencia, detalló que en 2025 la empresa alcanzó ventas por más de 790 millones de coronas suecas, moneda en la que reporta sus resultados, lo que significó un crecimiento cercano al 5% frente al año anterior.

En detalle, el desempeño de Essity en el país se sustenta en tres pilares. El primero es Consumer Goods, donde la compañía mantiene una posición de liderazgo con marcas como la toalla femenina Nosotras y viene fortaleciendo la presencia de Tena en la categoría de incontinencia. El segundo es Health and Medical, segmento en el que busca ampliar su participación con marcas como Leukoplast y Cutimed, con el objetivo de acercar al mercado soluciones innovadoras para el cuidado de la salud.

El tercer pilar es Higiene Profesional, división en la que Essity viene acelerando el crecimiento de Tork, su marca global de soluciones de higiene institucional. “Este primer semestre ha sido bastante exitoso. La compañía como tal y, en la división de Higiene Profesional, está logrando cumplir con los objetivos planteados”, sostuvo. En este segmento, en particular, el crecimiento en Perú viene superando el 17% . “Nuestro objetivo es mantener esta senda de dos dígitos para fin de año”, indicó.

La principal fuente de este avance es la captación de nuevos clientes. A ello se suma el fortalecimiento de las relaciones con socios y distribuidores. “Este semestre puntualmente hemos tenido una incursión de nuevos socios comerciales en la categoría, distribuidoras muy importantes en el mercado peruano”, relató a Gestión. A estos factores se suma la innovación y el ingreso a nuevas categorías.

Essity apuesta por ampliar la presencia de Tork en el mercado peruano con el lanzamiento de paños profesionales y nuevas innovaciones, en un negocio de Higiene Profesional que ya crece más de 17% en el país. Foto: Essity

La nueva categoría que llega Perú

La división de Higiene Profesional de Essity cuenta actualmente con dos portafolios bajo la marca Tork . El primero es el portafolio diferenciado , que incorpora sistemas de dispensación de alta tecnología orientados a optimizar el consumo. “En el portafolio diferenciado contamos con sistemas de dispensación, lo cual nos permite generar ahorros de hasta un 40% en los consumos regulares, tanto de papel higiénico como de papel toalla”, indicó el gerente de Ventas.

En el caso de los jabones, la compañía cuenta con sistemas de dosificación controlada, tanto para jabón en espuma como líquido. “Los ahorros los generamos en base a que se evita generar bastantes desperdicios”, precisó. El segundo es el portafolio universal , que reúne productos de características más convencionales, como papel higiénico jumbo y papel toalla de 200 metros. “Estos no llegan a generar un efecto de ahorro tan importante como el anterior, pero los consideramos necesarios porque, en el caso de licitaciones y demás, van muy marcadas estas referencias en el mercado”, sostuvo.

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Sobre esta base, Essity viene ampliando la oferta de Tork con el ingreso a nuevas categorías. Una de ellas son los paños profesionales, incorporados recientemente al portafolio diferenciado en Perú. “Como parte de nuestra expansión, en julio último hemos ingresado en la categoría de Paños Profesionales, la cual es una apuesta que responde a crecientes exigencias de higiene y eficiencia en los distintos sectores económicos”, afirmó Revollo.

La nueva categoría busca atender las necesidades de limpieza de distintos sectores y reemplazar el uso de trapos convencionales . La propuesta apunta, además, a que las empresas puedan reducir el desembolso destinado a estos insumos sin perder eficiencia en su utilización. Uno de los principales focos de esta nueva categoría será el sector industrial, aunque la compañía prevé atender también otros segmentos en los que existe demanda por este tipo de productos. “Hoy nuestros principales sectores son salud, Horeca y oficinas, y principalmente este producto tiene un direccionamiento muy fuerte en la manufactura”, detalló Revollo.

El ejecutivo destacó, sin embargo, que los paños profesionales tienen potencial para ampliar su alcance a otros sectores. “Hoy en día todos los segmentos tienen un consumo importante en lo que son trapos y paños. Nuestro objetivo con esta nueva categoría es poder penetrar a todos”, indicó. La oportunidad de mercado también es relevante. “ Estimamos que este puede llegar a ser un mercado de venta de más de US$ 300,000 mensuales. Es un mercado muy importante, donde también hoy tienen participación nuestros competidores ”, afirmó.

El portafolio universal también representa una importante oportunidad de crecimiento para Essity, considerando que alrededor del 70% del mercado se concentra en este tipo de referencias. No obstante, la compañía continuará apostando por su portafolio diferenciado como principal elemento de valor frente a la competencia. “Este es un nuevo nicho para nosotros, pero sin dejar de lado que lo que nos genera mucha diferencia es el portafolio diferenciado”, señaló.

La división de Higiene Profesional de Essity concentra su estrategia en fortalecer el portafolio diferenciado de Tork, que ya representa más del 70% de sus ventas, mientras amplía su oferta con nuevas categorías. Foto: Essity

¿De qué portafolio provienen las mayores ventas?

De cara al cierre del año, Essity mantendrá el foco en fortalecer su portafolio diferenciado, que concentra la mayor parte de sus ventas . “Sin dudas, continuamos esperando que superior a un 70% de nuestra venta se dé por este portafolio”, anotó. En cambio, el portafolio universal representa actualmente alrededor del 20% de las ventas de Essity, mientras que el porcentaje restante corresponde al desarrollo de la nueva categoría de paños profesionales.

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En materia de innovación, la compañía también prevé impulsar hacia el último trimestre del año su sistema de dispensación individual de servilletas Tork Xpressnap . “Este sistema reduce el consumo y desperdicio de servilletas hasta en un 49%”, anotó. El alto directivo precisó que el despliegue de esta propuesta dependerá también de asegurar previamente el abastecimiento de los equipos necesarios para su implementación. “En nuestro caso no son solo los suministros como el papel, sino también llegan a ser los dispensadores”, indicó.

Según Revollo, la implementación requiere una inversión importante en equipos diferenciados, por lo que la compañía viene preparando los stocks necesarios para realizar un lanzamiento de mayor escala. La expectativa es darle mayor impulso hacia finales de 2026 y continuar con más fuerza a inicios de 2027 .

Los paños profesionales de Tork están dirigidos principalmente a los sectores industria, manufactura, salud y Horeca, con el objetivo de reemplazar los trapos convencionales y mejorar la eficiencia en las labores de limpieza. Foto: Essity

Industria, salud y alimentos concentran la demanda de Essity

En cuanto a los sectores que actualmente impulsan el negocio de Higiene Profesional, Revollo identificó a la industria, salud y procesamiento de alimentos como los principales motores de crecimiento. A estos segmentos se suma el mercado de oficinas, que viene mostrando una recuperación sostenida asociada al retorno gradual de los trabajadores.

Así, de cara al futuro, más que ingresar a nuevos sectores, la compañía identifica una oportunidad en profundizar su presencia en los mercados donde ya opera. “Hoy tenemos clientes en todos los sectores. Lo que sí nos está haciendo falta, y la gran oportunidad, es tener mayor penetración”, señaló. Como ejemplo, mencionó el sector salud, donde Essity ya tiene una posición relevante en categorías como jabones y geles desinfectantes, pero todavía observa espacio para ampliar su oferta con paños profesionales y seguir creciendo en el negocio de toallas.

Un hecho que destacó es que, dentro del negocio de Higiene Profesional, la categoría de toallas es actualmente la que genera mayores ingresos para la compañía, seguida por líquidos y papeles . La relevancia de esta categoría, mencionó, está relacionada con su frecuencia de uso. Si bien Essity tiene presencia a nivel nacional, Lima continúa siendo el principal mercado para su división de Higiene Profesional. No obstante, el vocero destacó el creciente potencial de otras zonas del país, especialmente del sur, impulsado por el dinamismo de la actividad turística y las nuevas inversiones.

En esa macroregión, indicó, las mayores oportunidades de crecimiento están asociadas al segmento Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), con Cusco y Arequipa como las principales plazas para el desarrollo de este negocio.