El sector de la limpieza se mantiene como una de las áreas con mayor demanda laboral en Estados Unidos , consolidándose como una opción ideal para inmigrantes que buscan estabilidad financiera. Debido a que los salarios y beneficios cambian considerablemente según el estado, en esta nota te detallaré cuáles son las regiones que ofrecen las remuneraciones más competitivas y las mejores oportunidades para quienes desean ingresar en esta industria.

Para este 2026, limpiar oficinas, hoteles o edificios en este país se ha posicionado como una opción adecuada de trabajo, ya que se pueden alcanzar ingresos superiores a comparación de lo que ofrecen otros sectores.

Este incremento de salario se debe a una razón específica: el mercado actual de limpieza está registrando una tendencia en alza, lo que significa que existen menos mano de obra.

Los atractivos salarios ofrecidos para puestos de limpieza se deben a la escasa mano de obra que se registra para el presente año. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuál es el salario ofrecido en EE.UU. para el puesto de trabajo de limpieza

Si estás orientado a buscar labores de limpieza en casas (house cleaning), podrías percibir un ingreso entre $15 y $25 por hora, aunque esta cifra puede incrementarse hasta los $30 en casos donde el trabajo de realice se manera independiente.

En el caso de labores de limpieza de oficinas, ofrecen actualmente una remuneración que oscila entre los $14 y $22 por hora, destacando que el personal puede conseguir una mejor paga si acepta trabajar en turnos nocturnos.

El sector limpieza en hoteles otorga pagos que oscilan entre los $13 y $20 por hora, aunque es importante resaltar que ciertos establecimientos optan por un esquema de pago basado en el número de habitaciones.

Los salarios de limpieza en este país varían según la experiencia y la ubicación. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Qué estados o ciudades de EE.UU. ofrecen mejores salarios de limpieza

Dependerá netamente el estado que ofrece el puesto laboral, la experiencia que posee la persona y qué funciones realizará. Por ejemplo, existe una diferencia salarial entre aquellos que realizan labores de limpieza en casas particulares frente a quienes lo hacen en hoteles o empresas.

En los estados de Texas y Florida, ofrecen salarios entre $14 y $18 por hora ; sin embargo, existe un mejor pago en ciudades como Nueva York o Chicago, donde el ingreso oscilaría entre los $18 y $25 .

En el estado de California, el pago por hora podría alcanzar hasta $30 , pero requiere de personas con amplia experiencia. Además, esta región se caracteriza por contar con un costo de vida elevado, lo cual obliga a ofrecer salarios adecuados.

Es fundamental que te enfoques en las ubicaciones señaladas anteriormente, ya que son los puntos con mayor oferta laboral en el rubro de limpieza para este 2026, lo que podría facilitarte a ser contratado.