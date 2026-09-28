Más allá del Reinfo: la cuenta pendiente para la formalización minera tiene 3 “urgentes”. (Foto: GEC)
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El Gobierno presentará a más tardar el 15 de octubre un proyecto de ley para la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE). Tras la “depuración” de 2025, que retiró del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) a cerca de 50,000 inscritos sin avance alguno, quedaban 31,610 en abril. Entre 2014 y 2025, apenas 2,295 mineros completaron la formalización.

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