Smach es una empresa de limpieza ecuatoriana con operaciones en Perú. (Foto: Web)
Smach es una empresa de limpieza ecuatoriana con operaciones en Perú. (Foto: Web)
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Redacción Gestión
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Así, la firma ecuatoriana con fábrica en ese país, hoy también posee una planta en Perú, desde donde realiza envíos a Bolivia y Guatemala y evalúa ampliar su presencia en Centroamérica.

El gerente general, José Salinas Freire, señaló que el nuevo lanzamiento se denomina Auralis y tiene por objeto transformar la limpieza tradicional, reduciendo el impacto ambiental. “Ha sido un proceso muy largo de investigación, en el que hemos trabajado con laboratorios certificados y especializados a nivel mundial a fin de seleccionar cepas específicas, las cuales luego probamos localmente”, expresó a la Asociación de Exportadores (ADEX).

Indicó que los biolimpiadores buscan replantear el concepto tradicional de detergente y avanzar hacia soluciones de limpieza con un menor impacto ambiental. “Por ejemplo, la cadena textil confecciones es muy retadora porque utiliza muchos compuestos peculiares y requiere condiciones singulares en la fórmula. Ya estamos realizando pruebas con potenciales compradores. Es como hacer un traje a la medida”, añadió.

Auralis es la nueva línea de biolimpiadores de Smach. (Foto: ADEX)
Auralis es la nueva línea de biolimpiadores de Smach. (Foto: ADEX)
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Presencia internacional

Con 21 años de experiencia en el mercado, Smach inició sus operaciones con una fábrica en Quito, Ecuador y, posteriormente, instaló también una planta en Perú.

La demanda de sus clientes impulsó su expansión internacional y el inicio de sus exportaciones, con una oferta que comprende soluciones de higiene, como detergentes, desinfectantes y suavizantes; suministros y consumibles; así como equipos tecnológicos, entre ellos dosificadores, validadores, estaciones y software.

La empresa cuenta con distribuidores en México, Costa Rica, Guatemala, Bolivia y Chile, además de una planta en Perú.

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