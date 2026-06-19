Según pudo conocer Gestión, diversas empresas han solicitado el registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Laboratorio Ballerina Ltda., empresa chilena con más de 70 años de trayectoria, especializada en la fabricación y comercialización de productos de higiene y cuidado personal, principalmente capilar y jabones, que inició el registro de la marca “Fuzol” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende detergentes, productos de limpieza para el hogar y lavandería, así como cosméticos, jabones y preparaciones para el cuidado personal.

Laboratorio Ballerina, firma chilena que entraría a competir a Perú

Se trata de una empresa chilena fundada en 1957 y con sede en Santiago, especializada en la fabricación y comercialización de productos de higiene personal, cuidado capilar y limpieza del hogar. Con más de seis décadas de trayectoria, ha consolidado su presencia en el mercado de consumo masivo con categorías como champús, acondicionadores, jabones y detergentes. Su portafolio está liderado por la marca Ballerina, reconocida en Chile por su propuesta de calidad a precios accesibles.

En el ámbito internacional, la compañía mantiene una presencia regional con exportaciones a países como Bolivia y vínculos comerciales con mercados como Colombia, Brasil y Argentina. Su actividad exportadora continuó activa en 2025, en línea con su estrategia de expansión fuera de Chile y respaldada por la importación de insumos desde Asia para fortalecer su capacidad productiva.

Laboratorio Ballerina ya comercializa productos en Perú mediante su marca Ballerina Natural, enfocada en cuidado capilar e higiene personal. Su presencia incluye categorías como champús, acondicionadores y jabones, distribuidos a través de canales de retail locales. Y ahora apunta a nuevos segmentos.

Fuzol pertenece a la categoría de detergentes, suavizantes y lavalozas. (Foto: Fuzol Chile)

¿Supermercados Peruanos apunta a nueva marca?

Otro requerimientos importante fue presentado por Supermercados Peruanos Sociedad Anónima ‘O’ S.P.S.A., empresa peruana parte del grupo Intercorp y considerada la cadena de supermercados más grande del país, con presencia a nivel nacional a través de formatos como PlazaVea, Vivanda, Mass y Makro, que inició el registro de la marca “Vfly” ante el Indecopi, en la clase 18, que comprende artículos de equipaje y bolsas de transporte, así como productos de cuero, paraguas y accesorios para animales.

Supermercados Peruanos ha desarrollado una estrategia de marcas propias que abarca diversas categorías de consumo masivo. Entre las más reconocidas figuran Bell’s, enfocada en alimentos y productos de uso cotidiano; Boreal, orientada a artículos de limpieza e higiene personal; La Florencia, vinculada a productos frescos y lácteos; y Balanzé, centrada en alimentación saludable y bienestar. A través de este portafolio, la compañía busca fortalecer su propuesta en segmentos de alta demanda dentro del retail.

En línea con esta estrategia, la empresa viene ampliando el alcance de sus marcas hacia nuevas categorías. Una de sus más recientes apuestas es “Vfly”, solicitada para productos de la clase 18, que incluye equipaje, mochilas, bolsos, paraguas y accesorios para mascotas. Con ello, Supermercados Peruanos apunta a extender su presencia más allá de los bienes de consumo tradicionales, incursionando en segmentos vinculados al estilo de vida y accesorios, una tendencia que gana relevancia.

La empresa explora nuevas oportunidades de crecimiento mediante el desarrollo de marcas orientadas a categorías de estilo de vida y accesorios. (Foto referencial: Andina)

InRetail Pharma avanza en segmento de cuidado personal

Otro requerimiento resaltante fue presentado por InRetail Pharma S.A., brazo farmacéutico del conglomerado peruano InRetail (parte de Intercorp) y operador de cadenas como Inkafarma y Mifarma, dedicado a la comercialización de productos farmacéuticos, cosméticos y de cuidado personal, que inició el registro de la marca “Secos” ante el Indecopi, en la clase 05, que comprende pañales y productos absorbentes para incontinencia, así como toallitas, cremas y ungüentos medicinales para el cuidado de la piel.

InRetail Pharma S.A. es el brazo farmacéutico del grupo peruano Intercorp, fortalecido tras la adquisición de Quicorp en 2018, que incorporó activos como Mifarma y Química Suiza. La compañía se especializa en la comercialización y distribución de productos farmacéuticos, cosméticos y de cuidado personal, y se ha consolidado como el principal actor del retail farmacéutico en Perú mediante una amplia red de farmacias y operaciones logísticas.

InRetail Pharma concentra sus operaciones principalmente en Perú, aunque mantiene presencia regional en mercados como Ecuador y Bolivia. En 2025, fortaleció su infraestructura con un nuevo centro de distribución en el sur de Lima y continuó expandiendo su red de farmacias, en línea con su estrategia de crecimiento y diversificación hacia categorías de belleza y bienestar.

Deciem Beauty Group mueve fichas en Perú

Otro requerimiento resaltante fue presentado por por Deciem Beauty Group Inc., empresa canadiense de belleza multimarca conocida como “The Abnormal Beauty Company”, fundada en 2013 en Toronto y reconocida por la marca The Ordinary, que inició el registro de la marca “Loopha Let’s Feel Things” ante el Indecopi, en las clases 04, 05, 09, 10, 11, 16, 18, 21 y 35, que comprenden productos de cuidado personal y de la piel, artículos para el hogar, papelería, accesorios y servicios de comercialización de estos productos.

Deciem Beauty Group Inc., conocida como “The Abnormal Beauty Company”, es una empresa canadiense fundada en 2013 en Toronto por Brandon Truaxe, especializada en el desarrollo de productos de cuidado de la piel basados en ciencia. Su crecimiento fue impulsado por el lanzamiento en 2016 de The Ordinary, su marca insignia, que destacó por ofrecer ingredientes activos a precios accesibles. La compañía tiene presencia en América, Europa, Asia y Oceanía, operando en más de 10 países.

Deciem fue incorporada progresivamente al grupo The Estée Lauder Companies, que completó su adquisición en 2024. Desde entonces, ha acelerado su expansión internacional a través de The Ordinary y, en 2025, avanzó en mercados como Tailandia, China, Turquía y Brasil, además de fortalecer sus canales digitales mediante plataformas como Amazon y TikTok Shop.