La empresa chilena apunta a categorías de alto consumo en los hogares peruanos, como detergentes, suavizantes y lavalozas. (Foto: composición Gestión)
La empresa chilena apunta a categorías de alto consumo en los hogares peruanos, como detergentes, suavizantes y lavalozas. (Foto: composición Gestión)
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Sandra Reyes
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Firmas nacionales e internacionales continúan explorando oportunidades en el mercado peruano. Entre ellas figura Laboratorio Ballerina, empresa chilena con cerca de 70 años de trayectoria y presencia regional, que busca abrirse paso en categorías como detergentes, suavizantes y lavalozas con una de sus marcas. ¿Podría ser en un nuevo competidor de Bolívar, Ariel y Sapolio?

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