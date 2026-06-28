Récord exportador, dependencia del oro y una negociación que supera la década: las claves del TLC que Perú busca concretar con la India. (Foto: Pexels / ChatGPT)
Récord exportador, dependencia del oro y una negociación que supera la década: las claves del TLC que Perú busca concretar con la India. (Foto: Pexels / ChatGPT)
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Camila Vera
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Con más de 1,400 millones de consumidores y una economía que gana protagonismo global, India representa hoy una de las mayores oportunidades comerciales para el Perú. Sin embargo, también es uno de sus desafíos más persistentes: después de más de una década de conversaciones, ambos países siguen sin concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC).

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