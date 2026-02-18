Los Gobiernos de Francia y la India suscribieron este miércoles en Bombay un acuerdo para actualizar su convenio fiscal bilateral, con el objetivo de facilitar las inversiones y fortalecer la seguridad jurídica de las empresas francesas que operan en el mercado indio.

El nuevo marco incorpora una tributación más baja para los servicios técnicos prestados en territorio indio. Según el comunicado oficial 399 del Ministerio de Economía de Francia, la medida refuerza la certeza legal para las compañías francesas y busca equipararlas con sus competidores internacionales en igualdad de condiciones.

La modificación del convenio vigente desde 1992 contempla, además, una reducción significativa en la retención aplicada a los dividendos distribuidos dentro de un mismo grupo empresarial, que pasará del 10% al 5%.

Con este anexo técnico, ambas administraciones apuntan a modernizar sus vínculos económicos y facilitar que las empresas reinviertan utilidades de manera sostenible en ambos mercados , promoviendo así un crecimiento compartido.

El presidente francés, Emmanuel Macron, compartió en sus redes fotos de su encuentro con el primer ministro indio, Narendra Modi. Foto: X.

Las autoridades francesas subrayaron que el acuerdo evidencia el dinamismo de la relación bilateral y contribuye a reforzarla, al ofrecer un entorno jurídico más estable y atractivo que abre espacio a mayores intercambios y actividad económica.

El entendimiento también actualiza los mecanismos de cooperación para combatir la evasión fiscal, incorporando los estándares internacionales más recientes establecidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para garantizar mayor transparencia

