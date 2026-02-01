La medida busca profundizar los mercados financieros y atraer capital global minorista en un momento de alta volatilidad. (Imagen: EFE)
La medida busca profundizar los mercados financieros y atraer capital global minorista en un momento de alta volatilidad. (Imagen: EFE)
Redacción Gestión
La anunció que iniciarán una liberalización de sus mercados de capitales que permitirá, por primera vez, que personas residentes fuera del país inviertan directamente en acciones de empresas indias cotizadas.

La medida fue presentada este domingo por la ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman, durante la exposición del Presupuesto 2026-27, con el fin de profundizar los mercados financieros y atraer capital global minorista en un contexto de elevada volatilidad internacional.

Se permitirá a las personas residentes fuera de la India invertir en instrumentos de capital de empresas indias cotizadas a través del Plan de Inversión de Cartera. También se propone aumentar el límite de inversión para dichas personas del 5% al 10%”, señaló Sitharaman ante el Parlamento.

Hasta ahora, la entrada de capital extranjero en el mercado indio estaba dominada por grandes fondos institucionales o por mecanismos específicos dirigidos a la diáspora india, lo que limitaba la participación directa de pequeños inversionistas internacionales.

Con esta decisión, Nueva Delhi eleva el límite de inversión individual extranjera en una empresa cotizada del 5% al 10%.

En la práctica, la elimina las “barreras de entrada” y se posiciona como una bolsa abierta de estilo occidental, lo que podría inyectar miles de millones de dólares en un mercado que aspira a ser la alternativa real a la inversión en China.

Esta apertura es también una señal de confianza para mercados como el de la Unión Europea, al facilitar que el capital europeo fluya con mayor libertad hacia los sectores beneficiados por tratados de libre comercio.

(Con información de la agencia EFE)

