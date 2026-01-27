La India se encuentra nuevamente en estado de alerta sanitaria tras confirmarse un nuevo brote del virus Nipah, una enfermedad poco frecuente pero extremadamente peligrosa. Las autoridades sanitarias confirmaron al menos dos casos positivos y activaron de inmediato los protocolos de emergencia, lo que ha llevado a que cerca de 190 personas sean puestas bajo vigilancia y cuarentena por haber tenido contacto estrecho con los infectados. La preocupación no es menor: se trata de un virus con una alta tasa de mortalidad y con capacidad de transmisión entre humanos, por lo que los expertos insisten en que la situación sigue abierta y requiere máxima precaución, especialmente en las zonas afectadas del país.

El subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, explicó que por ahora solo dos pacientes han dado positivo, pero todos los contactos directos han sido aislados y sometidos a seguimiento médico. Aquellos que presentaron síntomas compatibles también fueron evaluados mediante pruebas diagnósticas. Paralelamente, el Centro Nacional para el Control de Enfermedades (NCDC) activó protocolos de emergencia mediante una circular técnica que detalla las características del virus y las medidas urgentes para frenar su propagación.

Las autoridades de India refuerzan la vigilancia y la cuarentena para frenar la propagación del virus Nipah. | Crédito: AFP

El Ministerio de Salud de la India ha reforzado la seguridad en los hospitales de las zonas afectadas, ordenando el uso obligatorio de equipos de protección individual (EPI) completos para el personal médico. Esta decisión responde al temor de una posible transmisión de humano a humano, un escenario que ya se ha registrado en brotes anteriores y que eleva considerablemente el riesgo sanitario.

Los expertos insisten en que no es momento de bajar la guardia. Goswami advirtió que podrían aparecer más casos y recordó que el período de incubación del virus Nipah puede variar entre 4 y 45 días. “Será necesario buscar casos activos y hacer un seguimiento estricto de sus contactos durante semanas. Solo después de varios meses sin nuevos positivos podremos decir que el brote ha terminado”, señaló.

¿Qué es el virus Nipah y cómo se transmite?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus Nipah es un patógeno zoonótico, es decir, se transmite de animales a humanos. Sus principales reservorios son los murciélagos frugívoros, aunque también puede propagarse a través de cerdos infectados. El contagio puede producirse por contacto directo con animales, por el consumo de alimentos contaminados o, en algunos casos, de persona a persona.

En India, las autoridades recuerdan que el virus Nipah se transmite principalmente desde murciélagos frugívoros a los humanos. | Crédito: Freepik

Síntomas y gravedad de la enfermedad

La infección por el virus Nipah puede manifestarse de formas muy diversas. Algunas personas no presentan síntomas, mientras que otras desarrollan infecciones respiratorias agudas o encefalitis, una inflamación grave del cerebro que puede resultar letal. La OMS estima que la tasa de mortalidad oscila entre el 40 % y el 75 %, y advierte que actualmente no existe ni tratamiento específico ni vacuna para esta enfermedad.

Antecedentes del virus Nipah en la India

La India registró sus primeros brotes humanos en Bengala Occidental en 2001 y 2007, con al menos 50 muertes. Desde 2018, los casos se han concentrado principalmente en el estado de Kerala, al sur del país. El último brote allí se produjo en julio de 2025 y dejó tres personas infectadas, dos de las cuales fallecieron.

El brote del virus Nipah en India mantiene en observación a cientos de personas por riesgo de contagio. | Crédito: AFP

Alerta regional y controles en aeropuertos

El temor a una posible propagación del virus ha traspasado las fronteras de la India. Países asiáticos como Tailandia, Nepal y Hong Kong han activado controles sanitarios en aeropuertos, especialmente para pasajeros procedentes de zonas de riesgo. En el caso de Tailandia, se han establecido medidas de detección en tres aeropuertos que reciben vuelos desde Calcuta, incluyendo controles de temperatura y cuestionarios de salud.

Las autoridades tailandesas señalaron que, aunque la OMS considera bajo el riesgo de expansión, se aplican estas medidas para prevenir la introducción del virus y proteger a la población. Además, se ha pedido a los viajeros que vigilen su estado de salud y, si presentan fiebre alta o síntomas respiratorios, presenten un certificado de aptitud para volar.

Mientras tanto, la India mantiene activos todos los protocolos de vigilancia, consciente de que el virus Nipah, aunque raro, sigue siendo una amenaza seria que exige atención constante y respuesta rápida.