Abelardo de la Espriella recibió este jueves la credencial que lo acredita como presidente electo de Colombia para el periodo 2026-2030. Foto: EFE.
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Agencia Bloomberg
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Abelardo de la Espriella salió victorioso. Ahora empieza lo difícil. El histriónico abogado de 47 años convertido en populista conservador será el próximo presidente de Colombia tras derrotar a su rival de izquierda, Iván Cepeda, por un punto porcentual en la segunda vuelta del domingo, un margen más ajustado de lo esperado. La derrota electoral de Cepeda, quien tenía de aliado al actual presidente Gustavo Petro, pone fin, en la práctica, al primer experimento del país andino con un gobierno de izquierda.

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