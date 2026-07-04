El presidente electo de Colombia acuerda restablecer las relaciones bilaterales con Israel. Foto: EFE.
El presidente electo de Colombia acuerda restablecer las relaciones bilaterales con Israel. Foto: EFE.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Israel y Colombia dieron un nuevo paso hacia el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas luego de que el sostuviera una conversación telefónica con el , en la que ambos acordaron trabajar para reactivar los vínculos entre ambos países.

El acercamiento ocurre una semana después de que el presidente electo colombiano De la Espriella anunciara su intención de restablecer las relaciones con Israel. Foto: EFE.
El acercamiento ocurre una semana después de que el presidente electo colombiano De la Espriella anunciara su intención de restablecer las relaciones con Israel. Foto: EFE.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del mandatario electo, Herzog felicitó a De la Espriella por su reciente victoria electoral y ambos coincidieron en la importancia de reconstruir las relaciones bilaterales, además de fortalecer la cooperación, la amistad y el entendimiento entre las dos naciones.

, sustentadas en el respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad.

LEA TAMBIÉN: Colombia confirma condenas a exjefes de las FARC y exmilitares por crímenes de lesa humanidad

Colombia busca fortalecer relaciones con Israel

El acercamiento ocurre una semana después de que De la Espriella anunciara su intención l, tras conversar con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. En esa oportunidad aseguró que Colombia fortalecerá su vínculo con el Estado de Israel y que su administración será “un amigo leal y un aliado firme”.

La decisión marcará un cambio en la política exterior colombiana, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro rompiera relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 como respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Durante la campaña electoral, De la Espriella también adelantó que evaluará trasladar la embajada colombiana a Jerusalén.

Elaborado con información de EFE.

TE PUEDE INTERESAR

Colombia: exigen a De la Espriella renunciar a ciudadanía de EE. UU. o habrá “desobediencia”
Presidente electo de Colombia inicia conformación de su gabinete
Presidente electo de Colombia da un mes a grupos armados para acogerse a la justicia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.