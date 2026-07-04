Israel y Colombia dieron un nuevo paso hacia el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas luego de que el presidente electo colombiano, Abelardo de la Espriella, sostuviera una conversación telefónica con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en la que ambos acordaron trabajar para reactivar los vínculos entre ambos países.

El acercamiento ocurre una semana después de que el presidente electo colombiano De la Espriella anunciara su intención de restablecer las relaciones con Israel. Foto: EFE.

De acuerdo con un comunicado de la oficina del mandatario electo, Herzog felicitó a De la Espriella por su reciente victoria electoral y ambos coincidieron en la importancia de reconstruir las relaciones bilaterales, además de fortalecer la cooperación, la amistad y el entendimiento entre las dos naciones.

El futuro Gobierno colombiano señaló que busca recuperar el posicionamiento internacional del país mediante la reconstrucción de relaciones con aliados estratégicos, sustentadas en el respeto, la confianza, la seguridad, la cooperación y la defensa de la libertad.

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Colombia busca fortalecer relaciones con Israel

El acercamiento ocurre una semana después de que De la Espriella anunciara su intención de restablecer las relaciones con Israel, tras conversar con el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar. En esa oportunidad aseguró que Colombia fortalecerá su vínculo con el Estado de Israel y que su administración será “un amigo leal y un aliado firme”.

La decisión marcará un cambio en la política exterior colombiana, luego de que el gobierno del presidente Gustavo Petro rompiera relaciones diplomáticas con Israel en mayo de 2024 como respuesta a la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza. Durante la campaña electoral, De la Espriella también adelantó que evaluará trasladar la embajada colombiana a Jerusalén.

Elaborado con información de EFE.