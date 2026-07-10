En cambio, la empresa cofundada por Eric Trump sufre una profunda caída. Luego que el bitcoin entrara en un mercado bajista y se disparó la demanda de inteligencia artificial, los inversionistas favorecieron a las empresas de minería que podían reutilizar su infraestructura para centros de datos enfocados en IA.

Sin embargo, American Bitcoin mantuvo su estrategia centrada en las criptomonedas y sus acciones se han desplomado más de un 95% desde su máximo. Según cálculos de Bloomberg, esa caída borró más de US$ 600 millones del valor de mercado de la participación de Eric Trump en los últimos 10 meses y obligó a la empresa esta semana a realizar una operación financiera conocida como un reverse stock split 1 a 15 para conservar su cotización en el Nasdaq. El miércoles, la acción cerró en un mínimo histórico.

Este giro refleja la rapidez con la que los inversionistas han perdido el interés en las empresas dedicadas exclusivamente a las criptomonedas. Hoy, el éxito ya no depende de quién produce más bitcoin, sino de quién puede sacar mayor provecho de su electricidad, sus terrenos y su infraestructura informática.

Para la familia Trump, las dificultades de American Bitcoin reflejan la naturaleza volátil de las inversiones en activos digitales. Aunque el presidente Donald Trump declaró al menos US$ 1,400 millones en ganancias relacionadas con criptomonedas el año pasado en su más reciente declaración financiera, muchos inversionistas minoristas han sufrido pérdidas debido al desplome de los tokens vinculados a Trump y de las acciones de American Bitcoin.

Según cálculos de Bloomberg, Eric Trump posee aproximadamente el 6% de American Bitcoin y se desempeña como director de estrategia de la empresa. La participación de Donald Trump Jr. no ha sido revelada.

Donald trump y sus hijos mayores: Eric, Donald Jr e Ivanka. (Foto: organización Trump)

Ni Eric Trump, ni la Trump Organization, ni American Bitcoin respondieron a las solicitudes de comentarios.

Irónicamente, cuando debutó la empresa que dio origen a American Bitcoin, su estrategia era desarrollar una cartera de centros de datos. American Data Centers Inc., una iniciativa respaldada por Eric Trump y Donald Trump Jr., fue creada por el banco de inversión Dominari Holdings Inc., asesor de la familia Trump, en febrero de 2025. En ese momento, Eric Trump aseguró que era “fundamental para el desarrollo de la infraestructura de IA en Estados Unidos”.

Pero apenas un mes después cambió de rumbo al acordar recibir equipos de minería de Hut 8 Corp. a cambio de una participación accionaria y un contrato exclusivo de servicios. Posteriormente, la rebautizada American Bitcoin completó una fusión inversa con la minera Gryphon Digital Mining Inc., que ya cotizaba en bolsa, y comenzó a negociarse en el Nasdaq a principios de septiembre. La acción alcanzó su máximo cinco ruedas bursátiles después, al cerrar en US$ 139.65 el 9 de septiembre.

Giro hacia la IA

Mientras los precios de las criptomonedas se desplomaban durante los últimos nueve meses, los inversionistas premiaron a otras empresas mineras estadounidenses por alquilar su infraestructura informática para inteligencia artificial. Riot Platforms Inc., Cipher Digital Inc., MARA Holdings Inc. y TeraWulf Inc. anunciaron acuerdos para expandirse hacia los centros de datos. Sus acciones acumulan un alza promedio superior al 60% este año, frente al desplome del 77% de American Bitcoin.

“Todas las empresas que cubro están avanzando hacia la computación de alto rendimiento”, afirmó John Todaro, analista de Needham & Co.

Pero American Bitcoin se ha mantenido fiel a su estrategia de minar y acumular bitcoin. Quizás tampoco tenga muchas alternativas.

Los principales activos de la empresa son sus equipos de minería y sus reservas de bitcoin. Hut 8, accionista mayoritario de American Bitcoin, proporciona la electricidad, las instalaciones, la infraestructura de alojamiento y las operaciones diarias de minería mediante acuerdos exclusivos de servicios. Como resultado, gran parte del potencial para desarrollar centros de datos de IA permanece en manos de Hut 8, que ha reforzado esa estrategia con un cambio de marca enfocado en infraestructura energética y contratos de arrendamiento de centros de datos para IA por varios miles de millones de dólares. Sus acciones se han más que duplicado este año.

En lugar de considerar la minería de bitcoin como un paso previo hacia la infraestructura para IA, los ejecutivos de American Bitcoin sostienen que la propia criptomoneda terminará ofreciendo los mayores retornos y que acumular bitcoin durante los períodos de caída generará más valor que destinar el capital a otras actividades.

Eric Trump habla durante la ceremonia de toque de campana para American Bitcoin en el Nasdaq el 16 de septiembre.

La empresa también sostiene que el giro del sector hacia la IA podría fortalecer su posición con el tiempo. A medida que sus competidores destinan electricidad y capital a centros de datos, disminuye la cantidad de equipos dedicados a proteger la red de bitcoin, lo que reduce la dificultad de minería y aumenta la cantidad de bitcoin que pueden obtener quienes permanecen en el negocio. En ese contexto, el auge de la IA podría permitirles captar una mayor proporción de las recompensas por minería.

“Estamos viendo cómo los principales mineros que cotizan en bolsa están destinando cientos de megavatios hacia la IA”, dijo el director ejecutivo Mike Ho durante la conferencia de resultados del primer trimestre. Eso “provocó que la dificultad de la red disminuyera alrededor de un 6% este trimestre”.

“Resistan”

El año pasado, una gran cantidad de empresas comenzó a incorporar bitcoin a sus tesorerías y la mayoría de sus acciones sufrió fuertes caídas cuando el precio de la criptomoneda retrocedió. El mayor tenedor corporativo, Strategy Inc., de Michael Saylor , anunció el mes pasado planes para vender parte de sus bitcoin, tras años prometiendo que no lo haría.

American Bitcoin no tiene previsto vender sus reservas, afirmó Eric Trump en un podcast reciente, y agregó que solo lo harían por motivos “más que catastróficos”.

De hecho, la empresa siguió comprando la criptomoneda en el mercado y el lunes añadió otras 500 unidades.

En el primer trimestre, la empresa registró una pérdida operativa de US$ 118.2 millones tras reducir el valor contable de sus reservas de bitcoin en US$ 117.2 millones.

Muchos inversionistas creen que el precio del bitcoin está cerca del piso de este ciclo. Si se recupera, la apuesta de American Bitcoin por la criptomoneda podría terminar dando frutos, sobre todo porque los competidores que redirigieron sus recursos hacia la IA no podrán volver fácilmente a la minería de bitcoin.

“Desde el punto de vista de la eficiencia de su flota, del tamaño de esa flota y de su capacidad para producir bitcoin, la empresa está muy bien posicionada”, afirmó Mark Palmer , analista de Benchmark Co. “El problema, por supuesto, es que el precio del bitcoin debe subir para que el modelo de negocio funcione”.

Ese fue precisamente el mensaje que Eric Trump transmitió en abril.

“Estamos viviendo el mejor período en la historia de las criptomonedas”, dijo durante la conferencia Bitcoin Conference 2026 en Las Vegas. “Solo resistan, amigos, solo resistan”.