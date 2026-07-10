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Agencia Bloomberg
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American Bitcoin Corp. se construyó sobre una idea sencilla: que poseer y minar bitcoin bastaría para generar grandes ganancias.

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