De acuerdo con información de Bloomberg, durante la mañana la criptomoneda cayó hasta un 1.5%, posicionándose alrededor de US$ 57,700 su valor más bajo desde setiembre del 2024. Horas más tarde, recuperó parte de sus pérdidas y alcanzó el rango de los US$ 60,000.

Con este nuevo descenso, el bitcoin atraviesa uno de sus periodos más complejos desde la crisis del mercado de criptomonedas del 2022, reflejando la alta volatilidad que continúa caracterizando a los activos digitales y el impacto que las condiciones económicas globales tienen sobre este mercado.

No obstante, analistas consideran que la criptomoneda mantiene fundamentos sólidos a largo plazo. Sin embargo, advierten que la evolución del precio dependerá de una serie de factores que influyen directamente en la divisa.

Bitcoin. (Fuente: Investing)

Fundamentos

Mariquena Otermin, CMO de Bitwage by Paystand, indicó que la caída de Bitcoin por debajo de los US$ 57,000 responde principalmente a factores macroeconómicos globales y presiones de oferta en el mercado.

“La persistente cautela de la Reserva Federal de EE. UU. respecto a las tasas de interés ha frenado el apetito por activos de riesgo a nivel global. Por el otro, el mercado está absorbiendo liquidaciones de carteras institucionales y devoluciones históricas de fondos, lo que genera una sobreoferta temporal”, explicó.

Asimismo, mencionó que, en mercados emergentes como el peruano, donde el canal de acceso es mayormente minorista a través de plataformas digitales, este movimiento genera cautela, pero responde estrictamente a una corrección técnica de un ciclo de mercado y no a una pérdida de fundamentos de la tecnología.

Tomás Eric Field, PR Manager en Lemon, coincidió en que la depreciación responde a una combinación de factores macroeconómicos y financieros.

“La caída responde principalmente a un contexto macroeconómico más exigente. Durante los últimos meses, las expectativas de tasas de interés altas en Estados Unidos redujeron el apetito por activos de mayor riesgo, como Bitcoin. A eso se sumó una fuerte salida de capitales de los ETFs de Bitcoin, lo que generó presión adicional sobre el precio. Como suele ocurrir en estos mercados, cuando coinciden varios factores negativos, la volatilidad aumenta”, resaltó.

Cotización del bitcoin para los próximos meses

Rodrigo Durán Guzmán, director de Comunicaciones de Notbank by CryptoMarket, afirmó que la cotización de la criptomoneda podría seguir cayendo. “Si continúan las salidas de capital, persiste la incertidumbre económica o aumenta la aversión al riesgo, el precio podría mantenerse bajo presión”, refirió.

Sin embargo, comentó que es posible una recuperación si regresan los flujos institucionales y mejora el escenario macroeconómico.

Por su parte, Mariquena Otermin señaló que, en el corto plazo, no se descarta que la volatilidad continúe y el precio busque testear zonas de soporte técnico más bajas si la presión de venta no cede.

Sin embargo, “para la segunda mitad del año, la expectativa sigue siendo de estabilización y posterior recuperación. La infraestructura que hoy sostiene a Bitcoin, traccionada por los flujos de los ETFs en Wall Street y la adopción de tesorerías corporativas, es mucho más robusta que en ciclos anteriores”, agregó.

Históricamente, el último trimestre del año suele ser favorable para la liquidez global, por lo que esperamos que el mercado encuentre un piso firme pronto para reanudar su tendencia de crecimiento estructura, anotó Otermin.

Bitcoin. (Foto: Difusión)

¿Es momento de invertir?

Jorge Luis Ojeda, docente de la Facultad de Negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, dijo que la respuesta va a depender del perfil del inversionista. Si bien ahora la divisa digital está experimentando un retroceso importante y ello da una ventana importante para invertir, no se recomienda destinar una parte importante del patrimonio a este activo, resaltó.

“Mi recomendación sería que las criptomonedas representen una fracción del portafolio de entre 5% y 10%, dependiendo del apetito de riesgo”, contó.

Por su lado, Tomás Eric Field comentó que si bien nadie puede predecir el piso o el techo del mercado, históricamente las correcciones fuertes han sido momentos en los que muchos inversores de largo plazo decidieron acumular Bitcoin.

“El Bitcoin tocó hoy los US$ 58,000, su nivel más bajo desde el 2024, y acumula una caída de más del 50% desde su máximo histórico de octubre de 2025. ¿Cómo reaccionó el mercado peruano? Comprando. El 25 de junio de 2026 hubo un pico del volumen operado de Bitcoin, con el 73% del total en compras en nuestra plataforma y hoy la tendencia continúa siendo esa", detalló.

Para Field, los momentos de mayor volatilidad coinciden con los picos de compra del activo, ya que cada corrección fuerte del año estuvo acompañada por un incremento en la demanda.

Luis Mendiola, profesor de Finanzas de ESAN Graduate School of Business, consideró que esta caída puede representar una oportunidad solo para quien entiende perfectamente lo que está comprando.

“Muchas personas confunde una caída con una oportunidad, lo cual no siempre es así. Por ejemplo, si un inversionista no soporta ver caer su inversión otro 20% o 30%, probablemente no debería entrar hoy. Bitcoin sigue siendo uno de los activos más volátiles del mercado y esa volatilidad no ha desaparecido con la institucionalización”, afirmó.

“La estrategia más razonable continúa siendo invertir de manera gradual, con montos que uno esté dispuesto a mantener durante varios años y que representen una fracción limitada del portafolio. Apostar el patrimonio porque “ya cayó bastante” ha sido una de las decisiones más costosas que se repiten en todos los ciclos financieros", agregó.

Las criptos más atractivas

Por su parte, Jorge Luis Ojeda consideró que Bitcoin y Ethereum son las principales alternativas por su liderazgo, liquidez y adopción institucional.

“Para perfiles con mayor tolerancia al riesgo existen otras criptomonedas que también pueden ser una opción. Por ejemplo, Está Solana, que puede ser una alternativa interesante por el crecimiento de su ecosistema, aunque con una mayor volatilidad que el Bitcoin”, concluyó.

Luis Mendiola comentó que, para un inversionista peruano promedio, lo que debería preocupar no es si otra criptos van a subir o bajar, sino cuales tienen mayores probabilidades de sobrevivir al próximo ciclo.

En ese sentido, dijo que Bitcoin sigue siendo la referencia por liquidez, adopción institucional y profundidad de mercado. Ethereum mantiene fundamentos sólidos, aunque el menor interés por sus ETF ha limitado su desempeño reciente. “Adicional a ello, las stablecoins como USDT y USDC continúan ganando terreno en Perú, no tanto como inversión, sino como mecanismo para dolarizar ahorros y realizar pagos internacionales”, agregó.

Finalmente, Mariquena Otermin manifestó que l as monedas estables han ganado terreno porque resuelven la fricción de la volatilidad diaria, permitiendo a empresas y profesionales independientes dolarizar sus ingresos, pagar servicios y mover capital transfronterizo de manera inmediata y segura.

En este escenario, “la diversificación ideal combina la estabilidad operativa de los dólares digitales con la perspectiva de valor a largo plazo de Bitcoin”, concluyó.