Con este nuevo descenso, el bitcoin atraviesa uno de sus periodos más complejos desde la crisis del mercado de criptomonedas del 2022. (Foto: Bloomberg)
Con este nuevo descenso, el bitcoin atraviesa uno de sus periodos más complejos desde la crisis del mercado de criptomonedas del 2022. (Foto: Bloomberg)
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Paolo Rojas
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El precio del Bitcoin profundizó su tendencia bajista el miércoles 1 de julo y cayó hasta su nivel más bajo en 21 meses, en un contexto marcado por la cautela de los inversionistas frente a las expectativas sobre la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

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