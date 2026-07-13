El Ejército iraní advirtió que responderá con severidad ante cualquier intervención de EE.UU. en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
El Ejército iraní advirtió que responderá con severidad ante cualquier intervención de EE.UU. en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El Ejército de Irán advirtió que no permitirá, “bajo ninguna circunstancia”, que Estados Unidos interfiera en la , en respuesta a las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró este lunes que Washington se convertirá en el “guardián” de este estratégico paso marítimo.

El portavoz del Comando Unificado Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, afirmó que, pese a las advertencias previas, Teherán no aceptará ninguna .

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En un comunicado, el vocero sostuvo que el “reiterado aventurerismo y las fechorías de Estados Unidos” en torno a la gestión de esta vía marítima han puesto en grave riesgo la seguridad regional, el comercio internacional y el tránsito de petroleros y buques mercantes.

El Ejército iraní advirtió que responderá con severidad ante cualquier intervención de EE.UU. en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
El Ejército iraní advirtió que responderá con severidad ante cualquier intervención de EE.UU. en el estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

Asimismo, remarcó que las Fuerzas Armadas iraníes responderán “con severidad” ante cualquier acción que altere la seguridad en el .

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El Comando Unificado Khatam al-Anbiya también advirtió que cualquier país de la región que brinde apoyo logístico o cooperación a las fuerzas estadounidenses será considerado por la República Islámica como partícipe de una “guerra contra la soberanía y la seguridad nacional de Irán”. Además, responsabilizó a Estados Unidos y a los países que colaboren con sus fuerzas militares “de cualquier situación de inseguridad y de la propagación de la guerra en la región”.

El pronunciamiento fue difundido luego de que y señalara que Washington debería ser compensado por proteger esta estratégica ruta comercial, en medio de las tensiones con Irán.

Con información de EFE.

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