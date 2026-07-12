Este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que el estrecho de Ormuz se encuentre cerrado y aseguró que el tránsito comercial continúa con normalidad, pese a que Irán anunció el bloqueo de la estratégica vía marítima.

En una entrevista con NBC News, el mandatario sostuvo que el paso permanece abierto tras la nueva ronda de ataques lanzada por Estados Unidos contra Irán.

“Anoche los bombardeamos a más no poder. Son gente muy, muy malvada y enferma”, declaró Trump.

LEA TAMBIÉN: Trump arremete contra la OTAN por rechazar sus reclamaciones sobre Groenlandia

Estados Unidos inició la tercera ronda de ataques contra la República Islámica una semana después de un ataque iraní contra un buque con bandera de Chipre en el estrecho.

Según explicó, anoche ambos países alcanzaron un acuerdo “perfecto” considerado para EE.UU. Sin embargo, “menos de una hora” después de terminar las conversaciones, Irán lanzó un dron contra un barco.

Estados Unidos afirma que sus fuerzas están preparadas para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz. (Imagen: IRNA / EFE)

EE.UU. dice que Irán “no controla” el estrecho de Ormuz

Por su parte, el Comando Central estadounidense (Centcom) aseguró también que el paso está abierto en el estrecho de Ormuz para todas las embarcaciones que deseen transitar legalmente.

“Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye”, defendió el mando militar en un mensaje en X.

Según apuntó, las fuerzas estadounidenses están “posicionadas y preparadas” para garantizar la libertad de navegación.

Antes de los últimos ataques, Irán anunció el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso”.

La Guardia Revolucionaria agregó que cualquier interferencia extranjera para abrir una «ruta ilegal» en la región recibirá una respuesta contundente, según informó la radio estatal iraní IRIB.

(Con información de la agencia EFE).