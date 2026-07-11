Nuevo líder supremo de Irán promete vengar la muerte de Alí Jamenei tras ataques de Israel y EE.UU. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP.
Nuevo líder supremo de Irán promete vengar la muerte de Alí Jamenei tras ataques de Israel y EE.UU. Foto: AHMAD AL-RUBAYE / AFP.
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Redacción Gestión
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, En un mensaje escrito difundido este sábado, sostuvo que esa represalia “debe cumplirse, inevitablemente”.

La declaración, fechada el viernes, marca el primer pronunciamiento público de Mojtaba Jamenei desde el funeral de su padre, realizado esta semana.

En el texto, el nuevo líder iraní asegura que hará justicia por “la sangre pura” de Alí Jamenei y de “todos los mártires” de las dos guerras que enfrentaron a la República Islámica con Israel y Estados Unidos.

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Además, lanzó una advertencia contra los responsables del ataque al señalar que los “asesinos criminales y deshonrosos” ya fueron identificados y que sus nombres “figuran en una lista”.

Alí Jamenei fue sepultado el viernes en la ciudad de Mashhad, tras seis días de ceremonias fúnebres multitudinarias realizadas entre Irán e Irak.

Desde entonces no ha reaparecido públicamente y, según diversas fuentes, habría resultado gravemente herido durante el ataque del 28 de febrero en el que murió el exlíder iraní.

Elaborado con información de AFP

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