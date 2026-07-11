El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, prometió vengar la muerte de su padre, Alí Jamenei, quien falleció a finales de febrero durante los ataques atribuidos a Israel y Estados Unidos. En un mensaje escrito difundido este sábado, sostuvo que esa represalia “debe cumplirse, inevitablemente”.

La declaración, fechada el viernes, marca el primer pronunciamiento público de Mojtaba Jamenei desde el funeral de su padre, realizado esta semana.

En el texto, el nuevo líder iraní asegura que hará justicia por “la sangre pura” de Alí Jamenei y de “todos los mártires” de las dos guerras que enfrentaron a la República Islámica con Israel y Estados Unidos.

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Además, lanzó una advertencia contra los responsables del ataque al señalar que los “asesinos criminales y deshonrosos” ya fueron identificados y que sus nombres “figuran en una lista”.

Alí Jamenei fue sepultado el viernes en la ciudad de Mashhad, tras seis días de ceremonias fúnebres multitudinarias realizadas entre Irán e Irak.

Mojtaba Jamenei, de 56 años, asumió el liderazgo supremo en marzo, en reemplazo de su padre. Desde entonces no ha reaparecido públicamente y, según diversas fuentes, habría resultado gravemente herido durante el ataque del 28 de febrero en el que murió el exlíder iraní.

Elaborado con información de AFP