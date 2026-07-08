El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió el miércoles contra sus socios de la OTAN en una cumbre en Turquía, diciendo que no estaba contento con la alianza por oponerse a sus esfuerzos de apoderarse de Groenlandia y por no apoyar su guerra de Irán.

Los miembros europeos de la OTAN y Canadá se han apresurado a cumplir los objetivos de aumento del gasto en defensa que Trump ha exigido, mientras Estados Unidos reduce el número de tropas que tiene en Europa e insiste en que el continente asuma más responsabilidad por su propia seguridad.

Pero Trump reabrió viejas heridas al llegar a la reunión de los 32 líderes de la OTAN e insistió de nuevo en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo danés. También criticó a algunos países europeos por negarse a participar en la campaña en Irán, señalando a España como “un socio terrible en la OTAN” y renovando sus amenazas de cortar el comercio bilateral.

LEA TAMBIÉN: Ambiciones de Trump sobre Groenlandia fracturan su alianza con la ultraderecha europea

Antes de la cumbre, Trump dijo que Groenlandia “es muy importante” para Estados Unidos pero no para Dinamarca. “La necesitamos para la protección del mundo, no sólo de Estados Unidos”, añadió.

Pero la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, dijo que su país está “listo para defender cada centímetro de la OTAN, incluido nuestro propio territorio” en caso de un ataque, y que confiaría en que los aliados de la OTAN cumplan su compromiso de defenderse mutuamente.

“Esperamos que todos, incluidos todos los aliados, respeten el derecho del pueblo de Groenlandia a la autodeterminación”, dijo Frederiksen antes de la cumbre. “Groenlandia, por supuesto, no está en venta”.

Las críticas pasadas de Trump han unido más a los países europeos mientras enfrentan las guerras en Ucrania e Irán, un creciente déficit comercial con China y amenazas de Rusia. Sin embargo, esa unidad podría verse a prueba en la cumbre.

Su renovado interés en Groenlandia podría amenazar todo el futuro de la OTAN, fundada en 1949 para contrarrestar la amenaza a la seguridad europea planteada por la Unión Soviética durante la Guerra Fría.

La organización por lo general se centra en amenazas externas, no en amenazas desde dentro.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, trató de aplacar la ira del presidente citando los recientes aumentos del gasto en defensa de los aliados de la OTAN.

“Yo diría que sin usted en esta silla, esto no habría ocurrido”, le dijo Rutte a Trump cuando ambos se reunieron el miércoles por la mañana. “Anótese la victoria. Está ahí”.

Jefe de la OTAN respalda los nuevos ataques de EEUU a Irán

Antes de la cumbre, Rutte elogió a Trump por la serie de ataques de Estados Unidos a Irán durante la noche, después de que Teherán atacara tres buques mercantes en el estrecho de Ormuz.

“Creo que lo que hizo anoche fue absolutamente necesario”, le dijo Rutte a Trump. “Fue una respuesta muy fuerte, y estoy con usted en esto”.

Los ataques de Estados Unidos, así como la revocación de una licencia que permitía a Teherán vender su petróleo en el mercado mundial, subrayaron la fragilidad de un acuerdo provisional para poner fin a meses de combates.

En comentarios sobre el acuerdo provisional con Irán, Trump dijo que “para mí, creo que se acabó”, aunque añadió que permitirá que continúen las conversaciones.

“Es simplemente una pérdida de tiempo tratar con ellos”, dijo.

Líderes de la OTAN intentaban mostrar a Trump un aumento del gasto en defensa

Rutte respondió a las críticas de Trump a los miembros de la OTAN destacando que numerosos países ya están invirtiendo más, como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Dinamarca y Grecia.

“El compromiso está ahí, sin duda”, dijo Rutte antes de presidir la cumbre, aunque señaló que el gobierno de Trump espera que “los europeos y Canadá igualen su gasto con el de Estados Unidos”.

En un intento el mes pasado de apaciguar al líder de Estados Unidos, Rutte fue a Washington para celebrar el “Trump Trillion”, los US$ 1.2 billones que los aliados europeos y Canadá han añadido al gasto en defensa desde que Trump llegó al poder en 2017.

Sin embargo, Trump había exigido “lealtad” y calificó a la OTAN de “tigre de papel” después de que algunos aliados se negaran a conceder acceso abierto a sus bases para que fuerzas de Estados Unidos atacaran a Irán.

Mientras los líderes llegaban a Ankara, Rutte organizó un evento de “gran revelación” para exhibir los numerosos acuerdos previstos con el aumento del gasto, gran parte del cual se gastaría en empresas de Estados Unidos, creando miles de empleos para estadounidenses.

Trump ha sostenido durante mucho tiempo que Estados Unidos carga con más de lo que le corresponde del peso de la defensa de la OTAN. En la cumbre del año pasado, los aliados habían acordado invertir el 5% de su producto bruto interno (PBI) en defensa: 3.5% en sus presupuestos de defensa y 1.5% en infraestructura para que las tropas y el equipo puedan moverse más rápido en tiempos de conflicto.

Sin embargo, nuevas cifras publicadas por la OTAN el martes mostraron que Eslovenia, Bélgica, España y la República Checa han tenido dificultades para cumplir el antiguo objetivo de gasto de la alianza de invertir el 2% de su PBI.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reúne con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Cumbre de la OTAN, celebrada en el Complejo Presidencial de Bestepe, en Ankara, el 8 de julio de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).

El gobierno de Trump quiere ver una “OTAN 3.0” más ágil y letal, en la que Europa asume la responsabilidad de su propia seguridad, incluida Ucrania, con armas convencionales, mientras que Estados Unidos seguiría proporcionando su paraguas nuclear.

Sin embargo, el Pentágono ha iniciado una revisión de seis meses de la presencia militar de Estados Unidos en Europa, lo que ha hecho que sus aliados busquen información clara sobre hasta qué punto Trump pretende recortar el número de fuerzas de Estados Unidos.

Zelensky presiona para que Ucrania entre en la OTAN

El presidente Volodymyr Zelensky hizo el martes un nuevo llamado para que se permita a Ucrania unirse a la alianza, al afirmar que las fuerzas armadas ucranianas tienen mucha experiencia y sólo reforzarían las capacidades de defensa de la OTAN.

Zelensky, quien se espera que se reúna con Trump en Ankara el miércoles, destacó la capacidad de adaptación de Ucrania y su habilidad para atacar en profundidad dentro de Rusia, golpear las refinerías de petróleo de Moscú y otros objetivos energéticos. Dijo que las fuerzas armadas de Ucrania están “eliminando”, en promedio, a 30,000 soldados rusos cada mes.

Ha ido en aumento la preocupación entre algunos países del norte, centro y este de Europa de que Rusia podría estar preparando un ataque híbrido —una combinación de guerra convencional con tácticas como ciberataques— en el continente, mientras el presidente ruso Vladímir Putin tiene problemas para conseguir una victoria en Ucrania.

LEA TAMBIÉN: OTAN dice que intenta rebajar la tensión sobre Groenlandia con diplomacia entre bastidores

La senadora estadounidense Jeanne Shaheen, demócrata por Nueva Hampshire y miembro de una delegación del Congreso que asistía a la cumbre de la OTAN, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que esperaba que hubiera un “nuevo compromiso” con Ucrania, y que la situación en el campo de batalla favorecía a Kiev.

“Necesitamos hacer todo lo posible para aumentar la presión sobre Rusia para que se siente a la mesa”, dijo.

Trump también se reunirá con el presidente sirio Ahmad al-Sharaa, un exinsurgente que encabezó la ofensiva que derrocó al autócrata Bashar Assad en diciembre de 2024. Pese a haber sido en su momento combatiente de Al Qaeda, Al-Sharaa ha obtenido el respaldo de Trump mientras busca reconstruir Siria y restablecer sus deteriorados vínculos con Occidente.

Trump ha sugerido repetidamente que a Al-Sharaa se le daría mejor erradicar a Hezbollah en Líbano que el ejército israelí, lo que ha encendido alarmas tanto en Líbano como en Israel. El líder sirio ha dicho que no tiene interés en hacerlo.