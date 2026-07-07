El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este martes a Ankara para participar en la 36 cumbre de líderes de la OTAN, marcada por los planes de aumentar la inversión aliada en defensa y el apoyo para Ucrania en su defensa contra la invasión rusa.

Según medios locales, el avión presidencial del mandatario aterrizó en torno a las 13.50 hora local (10.50 GMT) en un aeropuerto militar en la capital turca, donde ha sido recibido por el presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, antes de ser trasladado al complejo presidencial de Ankara en el que se celebra la cumbre entre hoy y mañana.

Es la primera vez en 17 años que un presidente de Estados Unidos visita Turquía, desde el exmandatario Barack Obama en 2009. Según la prensa local, el hecho de que Erdogan se haya trasladado al aeropuerto es poco usual, ya que el líder turco suele esperar a sus invitados de Estado en el Palacio presidencial de Ankara.

LEA TAMBIÉN: Líderes de OTAN impulsarán millones para industria militar y Ucrania con presión de Trump

Turquía pide eliminar las restricciones a la cooperación armamentística

En las horas previas a la inauguración del encuentro, Turquía alertó de que las “restricciones a la cooperación” en la industria armamentística “socavan la eficiencia” de la Alianza, y reclamó que las iniciativas europeas en esta materia sean “plenamente inclusivas para todos los aliados”.

“El escenario está listo en Ankara (…) Turquía está preparada para recibir a los miembros de la OTAN en un momento que definirá el futuro de la Alianza", afirmó el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, en un comunicado publicado hoy en sus redes sociales.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, da la bienvenida al presidente estadounidense Donald Trump, a su llegada a la base aérea de Etimesgut, para la cumbre de la OTAN en Ankara. (AFP).

Tras señalar que las amenazas que afronta la organización se han vuelto “más rápidas y más complejas”, el jefe de la diplomacia turca consideró «esencial» que aumente la contribución europea a la defensa colectiva.

“Pero las restricciones a la cooperación entre las industrias de defensa socavan la eficiencia y ralentizan la respuesta. Las iniciativas de defensa europeas deben seguir siendo plenamente inclusivas para todos los aliados de la OTAN.”, advirtió.

Siguen las detenciones de activistas y periodistas

Mientras, la Policía turca continúa practicando detenciones entre manifestantes que protestan en Ankara contra la OTAN; arrestos que se suman a otros centenares en los últimos días, en medio de una oleada represiva previa a la 36 cumbre de la Alianza Atlántica.

Según informó el diario independiente Cumhuriyet, un número no especificado de personas se congregó a las 10:00 hora local (07:00 GMT) en el parque Kurtulus de la capital, convocadas por la plataforma ‘Coordinadora del No a la OTAN’ y desafiando la prohibición de manifestarse que rige en Ankara hasta el próximo viernes.

Testigos presenciales citados por el rotativo dijeron que la policía intervino con escudos antidisturbios, rodeó a los manifestantes y obligó a los periodistas presentes a alejarse del lugar para impedir que filmaran la operación.

Entre los detenidos se encuentran varios líderes, diputados y portavoces de partidos y organizaciones izquierdistas.

Por otro lado, el periódico BirGün informó este martes de que su editor, Kayhan Ayhan, quien ha cubierto las audiencias judiciales del encarcelado alcalde de Estambul, el socialdemócrata Ekrem İmamoglu, fue detenido la pasada noche en su domicilio bajo la acusación de difundir «información engañosa».

Otro periodista, Hazar Dost, fue arrestado tambiñen anoche «por haber asistido a una protesta en 2018», según reveló hoy Dogu Eroglu, redactor jefe de Ortak, quien aseguró que se trata de «un caso más en la ola de detenciones previas a la cumbre de la OTAN».