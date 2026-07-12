Nuevo líder supremo de Irán promete vengar “inevitablemente” la muerte de Alí Jamenei

Estados Unidos bombardeó Irán a primera hora del domingo por un ataque iraní contra una embarcación en el estrecho de Ormuz, que incendió el buque portacontenedores y dejó a un tripulante desaparecido. Teherán respondió con ataques contra varios países árabes incluidos Baréin, Kuwait, Qatar, Jordania y Omán.

Estados Unidos volvió a atacar más tarde el domingo. Más tarde el domingo, el gobernador de la isla de Qeshm, ubicada cerca del estrecho, informó que se habían disparado menos de una docena de proyectiles contra objetivos militares allí, sin víctimas, según la agencia estatal de noticias IRNA. No ha habido comentarios por parte del ejército estadounidense. Esa es la isla más grande del Golfo Pérsico y viven allí unas 150,000 personas.

Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a discutir públicamente operaciones militares, dijo que se llevaron a cabo ataques contra sistemas de misiles y de defensa aérea, así como contra pequeñas embarcaciones de la Guardia Revolucionaria paramilitar en un par de ubicaciones alrededor del estrecho para degradar aún más la capacidad de Irán de atacar el transporte marítimo comercial.

Irán y Estados Unidos están casi en el punto medio del período de 60 días de su acuerdo provisional destinado a alcanzar un fin permanente a la guerra. El estrecho, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo y gas natural y considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional, se ha convertido en punto de fricción en negociaciones.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, estaba “profundamente preocupado por la grave escalada”, según un comunicado.

Irán dice que el estrecho está cerrado; EE.UU. lo niega

El Comando Central de Estados Unidos indicó que alcanzó unos 140 objetivos, incluidos sitios de lanzamiento de misiles y drones, depósitos de municiones, equipos de comunicación y otros lugares. Dijo que los ataques, más intensos que los anteriores en los últimos días, debilitarían la capacidad de Irán para amenazar el transporte marítimo.

“Los bombardeamos durísimo anoche”, declaró el presidente Donald Trump al programa “Meet the Press” de NBC.

Agencias de noticias iraníes semioficiales informaron que un oficial de la Marina murió. Irán tomó represalias atacando a naciones de la región que albergan fuerzas militares estadounidenses, mientras insistía en que sólo su país debe controlar el estrecho y potencialmente cobrar a las embarcaciones por atraversarlo.

“La era de los acuerdos unilaterales se ACABÓ”, escribió Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del Parlamento de Irán y uno de los principales negociadores. “Les dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta”.

Estados Unidos lanzó tres rondas de ataques aéreos contra Irán en la última semana por ataques iraníes contra barcos que navegaban por el estrecho de Ormuz a través de una ruta frente a Omán, buscando evitar las aguas territoriales de la República Islámica.

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El ejército estadounidense y Trump afirmaron que el estrecho permanecía abierto el domingo. Irán aseguró que el estrecho permanecerá cerrado hasta que se restablezca la calma y que considerará atacar “bases enemigas adicionales en la región” si era objeto de más ataques.

El ejército estadounidense indicó que más de 140 barcos habían transitado el estrecho durante la última semana. Un organismo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos señaló que el tráfico continuaba “a niveles reducidos” frente a Omán y a Irán. Señaló que antes de la guerra transitaban casi 140 embarcaciones al día.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial pasaba por el estrecho. El control de Irán sobre la vía durante la guerra ha desatado una crisis energética en todo el mundo, aunque los precios del petróleo han caído bruscamente desde su punto más alto de 120 dólares por barril durante el conflicto.

Antes de la guerra, aproximadamente una quinta parte de todo el petróleo y gas natural comercializado a nivel mundial pasaba por el estrecho. (AFP)

Omán convoca al embajador iraní

Sonaron alertas de misiles en varias naciones árabes del Golfo Pérsico a primera hora del domingo.

El ejército de Qatar informó en un comunicado que logró interceptar fuego iraní entrante, mientras se oían explosiones en el cercano Emiratos Árabes Unidos. Tres personas, incluido un niño, resultaron heridas por metralla producida al interceptar ataques iraníes, señaló el Ministerio del Interior de Qatar, sin dar más detalles sobre su estado.

Mientras tanto, también sonaron alertas de misiles en Baréin, un reino insular en el golfo Pérsico que alberga a la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos.

El Ministerio de Defensa de Kuwait indicó que tres “puestos fronterizos terrestres” en el norte y una plataforma de perforación mar adentro de la Kuwait Oil Company resultaron dañados, y que un trabajador de la plataforma resultó herido.

Un día después de que Omán e Irán mantuvieran conversaciones sobre el estrecho, la agencia estatal de noticias del país informó que drones alcanzaron lugares en un área que se asienta sobre la vía marítima.

Omán convocó al embajador iraní para protestar por los ataques, la primera medida de ese tipo desde que comenzó la guerra, calificando los actos de Irán de “irresponsables” .

Tres misiles iraníes alcanzaron zonas de Jordania, causando daños menores pero sin heridos, informó la agencia estatal de noticias de Jordania.

También sonaron sirenas en Emiratos Árabes Unidos, pero el gobierno dijo que los misiles no cruzaron a territorio emiratí.

Ataque iraní afecta a tripulación india

En el ataque en el estrecho de Ormuz, un buque portacontenedores con bandera de Chipre fue alcanzado por Irán y sufrió “daños significativos en la sala de máquinas”, informó el Comando Central de Estados Unidos.

La autoridad marítima de Omán apuntó que rescató a 23 tripulantes del buque, pero que uno sigue desaparecido. El Ministerio indio de Exteriores sostuvo que el tripulante desaparecido es un ciudadano indio y señaló que estaba trabajando con Omán para localizarlo.

El centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, un organismo supervisado por el ejército británico, informó que el buque navegaba pegado a la línea costera de Omán.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó que varias embarcaciones “hicieron caso omiso de nuestras advertencias” e ignoraron instrucciones para seguir lo que llamó una ruta aprobada. Una de ellas “fue alcanzada por un disparo de advertencia y obligada a detenerse”.

La prensa estatal iraní informó más tarde sobre ataques de Estados Unidos en amplias franjas de todo el país, incluido el sur de Irán en la provincia más cercana al estrecho y sitios militares en una provincia cerca de Teherán.

Siguen conversaciones diplomáticas sobre el estrecho

El estrecho se encuentra en aguas territoriales de Irán y Omán, pero es considerado desde hace tiempo como una vía fluvial internacional.

Omán aseguró el sábado que ambas naciones acordaron seguir hablando sobre el estrecho de Ormuz “en niveles técnicos y políticos”.

El mandatario norteamericano dejó entrever la semana pasada que el acuerdo provisional en la guerra con Irán habían “terminado”. Pero mediadores, incluidos Pakistán, Qatar y Egipto, han continuado los esfuerzos para alcanzar un acuerdo. Un funcionario regional involucrado en la mediación, que habló bajo condición de anonimato para discutir esas conversaciones, dijo que los esfuerzos para apuntalar el alto el fuego continuaban el domingo. Pakistán informó que su ministro de Exteriores habló por teléfono con el principal diplomático de Irán e instó a una “desescalada” por ambas partes.

El nuevo líder supremo de Irán, quien no ha sido visto en público desde el inicio de la guerra, el sábado prometió en su primera declaración desde el funeral de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, que los iraníes vengarían su muerte, ocurrida durante los primeros ataques del conflicto el 28 de febrero.

Esa venganza “es la voluntad de nuestra nación y ciertamente debe llevarse a cabo”, aseveró el líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, en una declaración difundida por la televisión estatal.

Elaborado con información de AP