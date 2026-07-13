El presidente Donald Trump anunció también que se volverá a aplicar el bloqueo de puertos iraníes. Foto: EFE / FILIP SINGER.
El presidente Donald Trump anunció también que se volverá a aplicar el bloqueo de puertos iraníes. Foto: EFE / FILIP SINGER.
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Redacción Gestión
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, informó este lunes que cobrarán una tasa del 20% a los barcos de carga que transiten por el estrecho de Ormuz, a fin de garantizar su protección.

Además, se volverá a aplicar el bloqueo de puertos iraníes,

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Según el mandatario, Estados Unidos será sobre toda la carga transportada “por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”.

Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).
LEA TAMBIÉN: Los cuatro riesgos que amenazan la resiliencia de la economía mundial, Financial Times

Vale acotar que el estrecho de Ormuz es un punto clave para la economía y geopolítica global debido a que conecta al golfo Pérsico con el océano abierto, lo que permite el paso de casi el 20% de petróleo y gas natural licuado demandado a nivel global.

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