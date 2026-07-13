El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que cobrarán una tasa del 20% a los barcos de carga que transiten por el estrecho de Ormuz, a fin de garantizar su protección.
Además, se volverá a aplicar el bloqueo de puertos iraníes, como parte del conflicto en Medio Oriente.
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Según el mandatario, Estados Unidos será “el guardián del estrecho de Ormuz” y por eso cobrará la tasa del 20% sobre toda la carga transportada “por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”.
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Vale acotar que el estrecho de Ormuz es un punto clave para la economía y geopolítica global debido a que conecta al golfo Pérsico con el océano abierto, lo que permite el paso de casi el 20% de petróleo y gas natural licuado demandado a nivel global.
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