El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este lunes que cobrarán una tasa del 20% a los barcos de carga que transiten por el estrecho de Ormuz, a fin de garantizar su protección.

Además, se volverá a aplicar el bloqueo de puertos iraníes, como parte del conflicto en Medio Oriente.

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Según el mandatario, Estados Unidos será “el guardián del estrecho de Ormuz” y por eso cobrará la tasa del 20% sobre toda la carga transportada “por todos y cada uno de los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo”.

Un barco navega frente a la costa de Ajman el 10 de julio de 2026. El tráfico a través del estrecho de Ormuz ha disminuido drásticamente desde el 8 de julio, tras la nueva escalada entre Estados Unidos e Irán. (Foto de AFP).

Vale acotar que el estrecho de Ormuz es un punto clave para la economía y geopolítica global debido a que conecta al golfo Pérsico con el océano abierto, lo que permite el paso de casi el 20% de petróleo y gas natural licuado demandado a nivel global.

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