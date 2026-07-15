El ejército de Estados Unidos restableció el bloqueo sobre los puertos iraníes e intensificó su campaña de ataques aéreos el miércoles en represalia por los ataques de Teherán contra barcos que intentaban pasar por el estrecho de Ormuz. La ofensiva estadounidense alcanzó un cuartel del ejército iraní, mató al menos a siete soldados y dejó más de 260 heridos en todo el país, según funcionarios iraníes.

Días de ataques de represalia en todo Oriente Medio por parte de Irán y Estados Unidos —y las renovadas amenazas a la vía marítima crucial para los suministros energéticos globales— han hecho trizas el acuerdo provisional para poner fin al conflicto y la región podría volver a sumirse en una guerra total.

Estados Unidos impuso por primera vez su bloqueo en abril y lo levantó el mes pasado, tras la firma del acuerdo provisional que pausó los combates y estableció un periodo de 60 días para negociaciones sobre asuntos como el programa nuclear iraní. Esas conversaciones se han estancado a medida que se ha intensificado la lucha por el estrecho de Ormuz.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán el 28 de febrero, Teherán cerró prácticamente el paso al tráfico marítimo —lo que disparó el precio del petróleo, de los fertilizantes y de muchos otros bienes mucho más allá de la región y dio a Irán una gran influencia en las negociaciones. El alza de los precios supone un desafío especial para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Partido Republicano, que espera retener el control del Congreso en las elecciones de noviembre—, pero Washington ha tenido dificultades para reabrir el paso con éxito.

La Guardia Revolucionaria, fuerza paramilitar de la República Islámica, amenazó el miércoles con detener todas las exportaciones energéticas desde Oriente Medio debido al bloqueo.

Varias personas circulan en coche junto a una valla publicitaria del líder supremo iraní, el ayatolá Mojtaba Khamenei, en una calle de Teherán, Irán, el 9 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

“La exportación de petróleo y gas de la región será o para todos o para nadie”, afirmó.EEUU e Irán lanzaron ataques mientras se restablecía el bloqueo

Estados Unidos llevó a cabo otra oleada de ataques coincidiendo con el restablecimiento del bloqueo, golpeando decenas de objetivos durante siete horas durante la noche, reportó el miércoles el Comando Central de sus fuerzas armadas. Más tarde, reanudó los ataques diurnos contra el país, un movimiento inusual que señaló aún más el creciente ritmo de los ataques.

Un ataque tuvo como objetivo un cuartel de la 388ª Brigada de Infantería Mecanizada del ejército iraní, que opera tanques y vehículos blindados, en la provincia iraní de Sistán y Baluchistán, informó la televisora estatal iraní. El reporte indicó que los estadounidenses dispararon al menos 13 misiles en la ofensiva y que entre los siete muertos había reclutas y soldados de carrera. Otros efectivos resultaron heridos.

Incluidos los del cuartel, más de 30 personas han muerto en “los últimos días”, apuntó la portavoz del gobierno iraní, Fatemeh Mohajerani, que no ofreció más detalles.

Por su parte, Hossein Kermanpour, portavoz del Ministerio de Salud, señaló que más de 260 personas resultaron heridas solo en los ataques nocturnos, una cifra mucho mayor que en cualquier otro episodio de violencia reciente entre Irán y Estados Unidos. No dijo cuántas personas murieron durante la noche.

El ejército dijo que daría “una respuesta decisiva a esta acción agresiva del enemigo estadounidense”, agregó la cadena.

Se emitieron avisos por misiles en Baréin y Kuwait a primera hora de la mañana del miércoles por fuego iraní entrante, un hecho cotidiano en los últimos días. Jordania también señaló que derribó tres misiles iraníes entrantes. Teherán se atribuyó ataques contra las tres naciones, todas las cuales albergan fuerzas estadounidenses.

El almirante de la Marina estadounidense Brad Cooper, que dirige el Comando Central, apuntó en un comunicado que la República Islámica había lanzado decenas de misiles y drones contra países árabes vecinos del golfo.

Trump dijo a la televisora Fox News Channel el martes por la noche que en los próximos dos días habría más ataques contra Irán y que puentes y plantas eléctricas podrían ser los objetivos para la próxima semana, a menos que se reanuden las negociaciones. Estados Unidos ya ha atacado al menos un puente.

“Más vale que lleguen a un acuerdo, o no les va a quedar nada”, advirtió Trump .

El embajador de Irán ante Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, criticó los ataques de Estados Unidos contra su país.

Muelle de la refinería de petróleo de Lavan, en la isla de Lavan, en Irán. (Foto de Behrouz MEHRI / AFP).

“Estados Unidos es el agresor, no la víctima”, escribió al líder del organismo mundial, según la agencia estatal de noticias IRNA.El estrecho de Ormuz sigue en el centro de los combates

La última ronda de combates se centra en el estrecho de Ormuz, por el que, en tiempos de paz, pasa una quinta parte del petróleo y el gas natural que se comercializan en el mundo. Cómo reabrir el estrecho ha atormentado a Estados Unidos desde que Irán lo bloqueó en los primeros días de la guerra.

Durante el acuerdo provisional, algunos barcos comenzaron a moverse por el paso utilizando una ruta cerca de Omán supervisada por los militares estadounidenses y que está fuera del control de Teherán.

En los últimos días, Irán atacó barcos que utilizaban esa ruta y se produjeron ataques recíprocos. Washington ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza, pero los expertos dicen que eso requeriría una armada mucho mayor, si no decenas de miles de tropas terrestres. Imponer el bloqueo es otra forma de presionar a Irán.

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El precio del barril de crudo Brent, el estándar internacional, cotizaba por encima de los 85 dólares por barril el miércoles —más de un 15% por encima del precio anterior a la guerra, pero todavía muy por debajo de los casi 120 dólares alcanzados en el punto álgido del conflicto.

Cuando Trump anunció la reimposición del bloqueo el lunes, también dijo que impondría una tarifa del 20% a los barcos que pasaran por el estrecho. Pero más tarde abandonó ese plan aludiendo a solicitudes de aliados en el golfo Pérsico.

“Dijeron ‘Nos encantaría hacerlo de otra manera. Nos encantaría invertir en Estados Unidos miles y miles de millones de dólares’”, declaró Trump a reporteros el martes en la Oficina Oval.

No estaba claro si los acuerdos de inversión representarían nuevos compromisos más allá de los anunciados por Trump tras una visita el año pasado a Oriente Medio.

El plan de Trump de cobrar tarifas habría supuesto un cambio respecto a la política estadounidense de larga data y un alejamiento de sus promesas de que el estrecho permanecería abierto para todos sin peajes.

Según el acuerdo provisional, Irán aceptó que el paso por el estrecho se mantendría libre de cargos durante 60 días, pero el pacto no concretó qué ocurriría después. Teherán sostiene que tiene derecho a gestionar el tráfico y a cobrar posibles tasas. Washington lo ha cuestionado.

Mientras tanto, mediadores regionales aún intentan que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones.

Con información de AP