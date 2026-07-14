Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE.
Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , advirtió este martes que su país responderá “con mucha más contundencia” si Irán lanza un nuevo ataque contra territorio israelí, en el marco de la escalada militar iniciada a fines de febrero.

“Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado”, afirmó durante la Conferencia del Néguev, realizada en la ciudad israelí de Dimona, en el sur del país, donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.

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Las declaraciones de Netanyahu se producen luego de que , según informó el Comando Central del Ejército de EE.UU.

Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun/Pool
Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun/Pool

Por su parte, . Asimismo, lanzó bombardeos con misiles y drones contra objetivos estadounidenses ubicados en Baréin, Kuwait y Jordania.

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Hasta el momento, Israel no ha participado en esas acciones militares e Irán tampoco ha atacado territorio israelí desde el inicio del conflicto directo entre ambos países, desencadenado tras las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero.

Con información de EFE.

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