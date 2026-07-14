El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, advirtió este martes que su país responderá “con mucha más contundencia” si Irán lanza un nuevo ataque contra territorio israelí, en el marco de la escalada militar iniciada a fines de febrero.

“Solo puedo decirles una cosa a los líderes de Irán: no esperen silencio si nos atacan. No será una repetición. La respuesta será mucho, mucho más contundente que en el pasado” , afirmó durante la Conferencia del Néguev, realizada en la ciudad israelí de Dimona, en el sur del país, donde Israel mantiene instalaciones y un centro de investigación nuclear.

Las declaraciones de Netanyahu se producen luego de que Estados Unidos lanzara, por tercera noche consecutiva, ataques contra Irán. La ofensiva ocurrió horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un nuevo bloqueo marítimo sobre Irán tras los ataques registrados en el estrecho de Ormuz, según informó el Comando Central del Ejército de EE.UU.

Benjamín Netanyahu advirtió que Israel responderá con mayor intensidad ante cualquier nuevo ataque de Irán. Foto: EFE/EPA/Ronen Zvulun/Pool

Por su parte, Irán atacó dos buques de Emiratos Árabes Unidos que transitaban por el estrecho de Ormuz, incidente que dejó un tripulante fallecido y ocho personas heridas. Asimismo, lanzó bombardeos con misiles y drones contra objetivos estadounidenses ubicados en Baréin, Kuwait y Jordania.

Hasta el momento, Israel no ha participado en esas acciones militares e Irán tampoco ha atacado territorio israelí desde el inicio del conflicto directo entre ambos países, desencadenado tras las ofensivas de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes a finales de febrero.

Con información de EFE.