El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. (Oficina del primer ministro israelí / EFE)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo israelí, Benjamín Netanyahu. (Oficina del primer ministro israelí / EFE)
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Redacción Gestión
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que sin su intervención y la del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, “Israel no existiría hoy”, al asegurar que Irán habría obtenido un arma nuclear en un plazo de “dos a cuatro semanas” si Washington no hubiera lanzado ataques contra Teherán.

Trump, en un nuevo intento por justificar la operación militar estadounidense contra Irán, dijo que esta fue necesaria para impedir que Teherán desarrollara un arma nuclear y afirmó que el país persa estaba a “dos o cuatro semanas” de conseguirla antes de los ataques.

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La escalada de hostilidades entre EE.UU. e Irán

Los comentarios de Trump se produjeron en medio de una nueva escalada entre Washington y Teherán, después de que Estados Unidos lanzara ataques contra objetivos iraníes y de que Irán respondiera con ofensivas contra países aliados de Washington en la región.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (EFE/EPA/FILIP SINGER).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump. (EFE/EPA/FILIP SINGER).

En la misma entrevista, el mandatario aseguró que Irán sería golpeado “muy duro” esta noche y mañana, solo minutos antes de que el Comando Central confirmara que había iniciado la tercera jornada consecutiva de ataques contra la República Islámica.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

LEA TAMBIÉN: Trump advierte que ordenó atacar a Irán “a niveles nunca vistos” si es asesinado

El mandatario estadounidense afirmó que otros países deberán compensar a Estados Unidos con un 20% de la carga transportada por los costos de garantizar la seguridad en esa vía marítima, que Teherán cerró “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses.

mientras Irán ha respondido a los ataques con acciones contra países aliados de Washington en la región.

Elaborado con información de EFE

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