Por Antonio Risso, director de Wealth Management de Credicorp Capital. En un entorno marcado por tensiones geopolíticas persistentes, resulta llamativo que los mercados financieros mantengan una notable estabilidad. El conflicto entre EE.UU. e Irán ha generado episodios de volatilidad durante el año, pero sus efectos han sido cada vez más breves y acotados.

En otros momentos, una escalada en Medio Oriente habría impulsado un alza sostenida del precio del petróleo, mayor aversión al riesgo y revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento global. Hoy, sin embargo, la reacción es distinta: el S&P500 se mantiene cerca de máximos, los spreads de crédito siguen contenidos y el petróleo ha mostrado una estabilidad considerable.

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Más que ignorar los riesgos, los inversionistas parecen estar concluyendo que, salvo una interrupción significativa de la oferta energética, los activos seguirán respondiendo principalmente a los fundamentales: crecimiento económico, inflación, política monetaria y utilidades corporativas.

La pregunta es qué explica esta aparente desconexión entre la tensión geopolítica y el comportamiento de los mercados. Una parte importante de la respuesta está en el petróleo. Aunque el estrecho de Ormuz continúa siendo una de las rutas energéticas más importantes del mundo, la cotización del petróleo Brent ha mostrado estabilidad frente a episodios similares del pasado. Este cambio responde a varios factores estructurales:

La disciplinada política de producción de la OPEP: Además de sostener el precio del crudo, las recientes decisiones de este organismo reflejan un mayor interés por preservar su participación en el mercado frente al crecimiento de otros productores.

El nuevo equilibrio energético liderado por EE.UU.: Con una producción cercana a 14 MMbpd Estados Unidos es hoy el mayor productor de petróleo del mundo. Esta capacidad de respuesta reduce el riesgo de déficits prolongados de oferta y limita la sensibilidad del precio frente a interrupciones temporales.

Niveles de inventario consistentes: La presencia de superpetroleros esperando compradores en el Océano Índico muestra que el mercado dispone de oferta suficiente, limitando la prima de riesgo incorporada en el precio del petróleo.

Demanda Global menos dependiente de China: La moderación del crecimiento económico y la transición hacia un modelo menos intensivo en energía han reducido el impulso que China ejercía sobre el mercado petrolero durante las últimas dos décadas.

La moderada reacción del petróleo no significa que el riesgo geopolítico haya desaparecido. Lo que sugiere es que el mercado mira más allá del conflicto. A medida que disminuye la probabilidad de un choque significativo sobre la oferta energética, la atención de los inversionistas vuelve a concentrarse en las variables que históricamente definen los ciclos de mercado y el comportamiento de los activos financieros: La resiliencia del crecimiento económico, la moderación de la inflación, la evolución de la política monetaria y la fortaleza de las utilidades corporativas.