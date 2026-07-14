El presidente estadounidense Donald Trump dio marcha atrás el martes en cuanto a su anuncio de que otros países le pagarían a Washington por navegar por el estrecho de Ormuz, diciendo que en lugar de ello tendrán que hacer acuerdos de inversión y comercio.

El mandatario renuncia así a la tasa del 20% que pretendía cobrar a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz, donde Estados Unidos mantiene un duro pulso militar con Irán.

La tasa será sustituida por “acuerdos de comercio e inversión que los diversos Estados del Golfo realizarán en los Estados Unidos” aseguró Trump en su plataforma Truth Social.

“Esas inversiones serán ENORMES pero, al mismo tiempo, extraordinariamente buenas para ellos y para su futuro” añadió, aunque no está claro si son compromisos adicionales a los que el mandatario anunció después de una visita el año pasado a Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz, vía marítima clave por la que pasa una quinta parte de la producción petrolera mundial, “está abierto a TODO el tráfico marítimo excepto para Irán”, advirtió.

Trump anunció ese peaje del 20% el lunes, tras ordenar que continúen los ataques contra las fuerzas armadas iraníes, que a su vez siguen atacando objetivos militares estadounidenses y de sus aliados en Oriente Medio.

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El mandatario, que dice que se le acabó la paciencia con Teherán, anunció además que a partir de las 20H00 GMT de este martes volverá a imponer un bloqueo de los puertos iraníes.

Irán por su parte insiste que tiene potestad para controlar el estrecho, y que es su derecho cobrar peaje a los transportistas internacionales.

Estados Unidos atacó a Irán el martes en la madrugada, horas después de que Trump afirmara que Washington está “restableciendo” un bloqueo sobre el país de Oriente Medio en el estrecho de Ormuz. Irán respondió con ataques contra aliados estadounidenses en Oriente Medio.

El estrecho de Ormuz. (AFP).

Las acciones han hecho trizas un acuerdo provisional destinado a pausar los combates, reabrir la ruta navegable que es un paso crucial para los suministros energéticos del mundo y dar tiempo a los negociadores para concretar un fin permanente de la guerra. En cambio, los combates han vuelto a envolver a la región, han amenazado la economía global y han traído advertencias a aerolíneas comerciales. A menos que se encuentre rápidamente una solución diplomática, podría intensificarse hasta convertirse en una guerra total.

El foco del conflicto ahora es el estrecho, por el que en tiempos de paz llegó a pasar una quinta parte de todo el petróleo crudo y el gas natural comercializados. Irán cerró el paso en la práctica durante la guerra al atacar y amenazar a barcos —una táctica que demostró ser su mayor ventaja estratégica, ya que hizo que el precio del petróleo, los fertilizantes y otros bienes se disparara en un momento en que los líderes mundiales ya luchaban por abordar el aumento del costo de vida.

El acuerdo provisional debía reabrir la ruta, pero Irán ha atacado barcos que se desplazan por el estrecho en una ruta supervisada por el ejército estadounidense que está fuera del control de Teherán.

Estados Unidos ahora ha amenazado con reabrir el estrecho por la fuerza —pero expertos dicen que eso requerirá una armada mucho mayor, si no decenas de miles de militares estadounidenses en suelo iraní. Es posible que Trump dé marcha atrás, como lo ha hecho anteriormente.

Se reanudan los ataques en todo Oriente Medio

El Comando Central de Estados Unidos informó que atacó varias zonas en Irán, apuntando a “sistemas de defensa costera, sitios de misiles y drones y capacidades marítimas”. Irán reconoció los ataques, pero no ha proporcionado evaluaciones de víctimas o daños.

“Estos ataques seguirán imponiendo un alto costo a las fuerzas iraníes y degradarán su capacidad para atacar a civiles inocentes y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz”, dijo el ejército estadounidense.

Irán respondió con ataques contra Baréin, Jordania y tres petroleros que viajaban por el estrecho. El ejército de Kuwait indicó que estaba respondiendo a un ataque aéreo sin proporcionar más detalles.

El Ejército de Irán aseguró que las Fuerzas Armadas no cederán "ni un ápice" sobre el estrecho de Ormuz, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del cerco naval. (EFE/ Agencia iraní Tasnim).

Dos de los barcos estaban relacionados con los Emiratos Árabes Unidos y fueron incendiados durante un tiempo. El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos señaló que el ataque contra los petroleros Mombasa y Al Bahiyah dejó un marino muerto y otros ocho heridos. Los Emiratos amenazaron con tomar represalias.

Una empresa naviera holandesa apuntó el martes que uno de sus petroleros fue atacado frente a Omán en el mar Arábigo. Stolt Tankers sostuvo en un comunicado que el Stolt Magnesium fue atacado el martes en la madrugada, alrededor del momento en que fueron atacados los petroleros relacionados con Emiratos. Todos los marinos estaban a salvo y localizados tras el ataque, que provocó un incendio en la sala de máquinas del barco, dijo la empresa.

La Guardia Revolucionaria iraní se atribuyó el ataque contra los petroleros con vinculación emiratí y asegurando que las embarcaciones “ignoraron repetidas advertencias”. Irán ha apuntado a barcos que usan otra ruta, cerca de Omán, fuera de sus aguas territoriales.

Horas después de que Estados Unidos dijera que terminó su campaña de ataques, la ciudad iraní de Bushehr, en el Golfo Pérsico, fue alcanzada en al menos cuatro lugares, informó la agencia de noticias estatal IRNA. Volvió a plantear la posibilidad de que estados árabes del Golfo estuvieran atacando a Irán en represalia.

Baréin también volvió a ser atacado el martes en la madrugada mientras Irán tomaba represalias por la última ronda de ataques aéreos estadounidenses. Baréin, que alberga la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, hizo sonar sus sirenas de alerta de misiles tres veces, instando al público a buscar refugio.

Por su parte, el ejército jordano informó que interceptó cuatro misiles de Irán. Jordania alberga fuerzas estadounidenses y ha sido atacada por Teherán en los últimos días.

La Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea advirtió a las aerolíneas que no operen en el espacio aéreo de Baréin, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como sobre el Golfo de Omán.

Aseveró en un boletín que “acontecimientos militares impredecibles, combinados con el posible uso de misiles, drones, aviones de combate y sistemas de defensa aérea, crean un alto riesgo para los vuelos civiles”.

En peligro el acuerdo provisional

Los intercambios de fuego en los últimos días ya habían sembrado más dudas sobre el acuerdo de paz provisional, ahora casi a mitad del período de 60 días en el que se suponía que debían negociar un acuerdo final, que también debía abordar el controversial programa nuclear de Irán y otros asuntos.

Pero la promesa de Trump de imponer un bloqueo lo pone aún más en peligro. Washington había levantado un bloqueo que impuso a mediados de abril como parte de ese acuerdo. El ejército estadounidense afirmó que lo reanudará a la medianoche del miércoles en Dubái.

“Restableceremos el BLOQUEO IRANÍ”, expresó Trump en redes sociales. También había dicho que Estados Unidos cobrará peajes a otros barcos equivalentes al 20% del valor de su carga para ayudar a cubrir “cualquiera y todos los costos necesarios para hacer el trabajo de proporcionar seguridad y protección”.

Eso habría sido un cambio en la política de Estados Unidos y un giro respecto de promesas recientes de Washington de que el estrecho permanecería abierto para todos sin peajes, ofrecidas recientemente por el secretario de Estado Marco Rubio en un viaje a la región.

Bajo el acuerdo provisional, Irán acordó que el paso por el estrecho permanecería libre de cargos durante 60 días, pero el acuerdo dejó abierto qué ocurriría después. Irán sostiene que tiene el derecho de gestionar el tráfico a través del estrecho y potencialmente cobrar tarifas. Estados Unidos lo ha cuestionado.

Cualquier intento de Estados Unidos o Irán de cobrar tarifas violaría las normas globales sobre la libertad de navegación y elevaría las tensiones, probablemente causando una mayor disrupción económica mucho más allá de la región.

El precio del crudo Brent alcanzó su nivel máximo en un mes, de más de US$ 87, en las operaciones del martes, todavía muy por debajo de los casi US$ 120 que registró en el punto álgido de la guerra, pero de todas formas amenaza con incrementar los costos en todas partes.

Mediadores trabajan para evitar retorno a guerra total

Los mediadores regionales todavía están tratando de que Estados Unidos e Irán vuelvan a la mesa de negociaciones, según dos funcionarios regionales.

Los funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir el delicado proceso diplomático, dijeron que una mediación liderada por Pakistán estaba trabajando las 24 horas para reactivar el alto el fuego.

Delegaciones libanesas e israelíes tenían previsto reunirse en Roma el martes para continuar negociaciones mediadas por Estados Unidos. Poco después de que Estados Unidos e Israel lanzaran la guerra el 28 de febrero, el grupo político y militar libanés Hezbollah se unió al conflicto en apoyo a su aliado, Irán, y comenzó a atacar a Israel. Israel respondió con una invasión terrestre del Líbano.

El mes pasado, Líbano e Israel anunciaron un “acuerdo marco” que describe la retirada de las fuerzas israelíes del sur del Líbano a cambio del desarme de Hezbollah. Sin embargo, sobre el terreno, el acuerdo se ha estancado.

Antes de que se intensificaran los combates en torno al estrecho, la guerra de Israel contra Hezbollah en Líbano amenazó repetidamente con descarrilar el acuerdo provisional. Ahora existe una tregua en Líbano, pero sigue sin estar claro si se mantendrá si Estados Unidos e Irán regresan a una guerra total.

Elaborado con información de AFP y AP