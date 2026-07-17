Los documentos divulgados por la Casa Blanca durante el discurso del presidente Donald Trump del jueves por la noche, en el que denunció fraude en los comicios de 2020, no concluyen que fueran manipuladas ni que se alterara el resultado electoral.

Las acusaciones de Trump sobre las irregularidades en las elecciones de 2020 no han sido avaladas con pruebas a lo largo de estos años, y los documentos hechos públicos en la web de la Casa Blanca no permiten concluir que la victoria de Joe Biden fuera por fraude electoral.

De hecho, algunos de los documentos llegan a la conclusión opuesta: “Consideramos que los sistemas de recuento de votos serían difíciles de manipular a una escala lo suficientemente amplia como para comprometer los resultados electorales”.

LEA TAMBIÉN: Trump recibe a Flavio Bolsonaro en la Casa Blanca para respaldar su candidatura

Las denuncias de Trump que involucran a China

Además de esos fallos en el recuento de votos, Trump aseguró durante su intervención que tenía documentos que demostrarían que, desde 2020, se produjo «la mayor vulneración de datos electorales de la historia», lo que habría permitido a China «obtener de manera ilícita» los registros de 220 millones de votantes estadounidenses.

El mandatario centró sus denuncias en China, pasando por alto a Irán y Rusia, pese a que en uno de los documentos aportados por la Casa Blanca, realizado por el Centro Nacional de Inteligencia (NIC, por sus siglas en inglés), se establece que el país que más esfuerzos realizó por influir en los comicios de 2020 fue Rusia.

En otro informe de 2021, también del NIC, concluyó con «alta confianza» que China no intentó influir en el resultado electoral, y que las tentativas de oponerse a la reelección de Trump se produjeron a través de las redes sociales y declaraciones públicas, pero no mediante una injerencia o una actuación directa.

“Consideró, pero no implementó, esfuerzos de influencia con la intención de alterar el resultado de las elecciones presidenciales de EE.UU. Tenemos plena confianza en esta conclusión”, fijaba el documento.

Donald Trump. (Foto: EFE / EPA / Saul Loeb / POOL)

Presión para aprobar nuevos requisitos electorales

En línea con estos documentos, políticos del Partido Demócrata criticaron la intervención de Trump al considerar que, no solo pone en cuestión el sistema electoral de Estados Unidos, sino que trata de presionar a miembros del Partido Republicano para que aprueben la ‘Save Act’, un proyecto de ley que obligaría a exigir pruebas de ciudadanía para votar en elecciones federales.

La propuesta ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero aún tiene que pasar por el Senado donde tiene el rechazo de los demócratas.

“Esta noche Trump hizo un intento patético de negar lo que todos sabemos que es cierto: perdió las elecciones de 2020″, denunció el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer.

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue más allá y apuntó en un mensaje en la red social X que Estados Unidos había asistido a «las divagaciones de un rey loco» y denunció que el objetivo del discurso fue intentar influir en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

“Antes de que se haya emitido un solo voto, él ya está preparando el terreno para manipular estos comicios y convencerte a ti de que no confíes en los resultados si no le favorecen”, escribió Newsom que añadió «Organízate. Movilízate. ¡Preséntate y vota en noviembre!».

Seguridad Nacional insiste en irregularidades en censo electoral

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., Markwayne Mullin, insistió en que su departamento identificó a 278.000 personas «no ciudadanas» registradas para votar y a otros 400,000 votantes fallecidos que siguen inscritos en los censos, un día después de que el presidente, Donald Trump, cuestionara la integridad del sistema electoral del país.

Según afirmó el secretario en una rueda de prensa, sin presentar pruebas, unas 250,000 inscripciones de personas «no ciudadanas» corresponden a los estados de California, Pensilvania, Nueva Jersey y Nevada.

Además, aseguró que, en coordinación con los 23 estados que participan en el programa ‘Save’, impulsado por la Administración de Trump para examinar los registros electorales, también se localizaron hasta el momento otros 28,000 “no ciudadanos” adicionales.

“Si alguien se encuentra en situación migratoria irregular e intentó votar, o trató de votar ilegalmente en nombre de otra persona, le encontraremos y le procesaremos. Tanto el voto ilegal como el intento de votar ilegalmente conllevan penas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta US$ 250,000″, advirtió.

Mullin añadió que Washington también tiene constancia de que “adversarios extranjeros” suministran componentes considerados “esenciales para las máquinas de votación” y sostuvo que esos países disponen de acceso a elementos clave de esos sistemas, sin aportar pruebas que respaldaran esa afirmación.

En esta ocasión, el responsable de Seguridad apuntó también a Irán en medio de la escalada del conflicto y aseguró que la nación persa «hackeó los archivos estatales de votantes e intentó comprometerlos».

Con información de EFE