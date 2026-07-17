El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner en duda la integridad del sistema electoral de su país al asegurar que existen vulnerabilidades en el proceso de votación y acusar a China de haber interferido en las elecciones presidenciales de 2020.

Durante un mensaje desde la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que cuenta con documentos que evidenciarían “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”, lo que según afirmó, permitió a China acceder de forma ilícita a los registros de 220 millones de votantes estadounidenses.

Trump reiteró que Pekín no quería que él ganara las elecciones de 2020 y aseguró que esa información le fue ocultada por la comunidad de inteligencia durante su primer mandato.

No obstante, los documentos divulgados por la Casa Blanca no muestran evidencias de que los comicios de 2020 hayan sido manipulados ni de que el resultado electoral haya sido alterado.

El presidente estadounidense Donald Trump en una foto de archivo. (Foto: EFE/EPA/GRAEME SLOAN / POOL)

El mandatario afirmó que su intención no es debilitar la confianza en el sistema electoral, sino corregir las vulnerabilidades que, a su juicio, persisten de cara a las próximas elecciones de medio mandato.

El proyecto impulsado por la administración también plantea endurecer los requisitos para registrarse y votar en elecciones federales, al exigir pruebas de ciudadanía y documentos de identidad con fotografía. La propuesta ha sido cuestionada por el Partido Demócrata, que considera que podría dificultar el acceso al voto de los sectores más vulnerables.

Reacción de Harris

Trump mantiene desde hace años que las elecciones de 2020 estuvieron marcadas por un fraude, pese a que los tribunales rechazaron esas denuncias por falta de pruebas.

Tras esos comicios, miles de sus seguidores irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2021 en un intento por impedir la certificación de la victoria de Joe Biden.

Antes del discurso presidencial, la exvicepresidenta Kamala Harris cuestionó el anuncio y afirmó que Trump utilizaría su intervención para difundir “mentiras y teorías conspirativas”. “Las elecciones de 2020 no fueron robadas. Nosotros ganamos y él perdió”, declaró.

En tanto, algunas cadenas de televisión estadounidenses, entre ellas ABC, CNN y NBC, decidieron no retransmitir en directo el mensaje del presidente para evitar amplificar sus cuestionamientos al sistema electoral.

Trump afirma que documentos de la CIA apuntan a un presunto plan de Maduro para alterar elecciones

Asimismo, Donald Trump aseguró que documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) revelan un presunto plan del Gobierno de Nicolás Maduro para manipular electrónicamente las elecciones venezolanas de 2017 mediante tecnología de votación.

El mandatario sostuvo que existía “un complot específico para favorecer enormemente al corrupto régimen de Venezuela” y afirmó que los documentos respaldan esa versión.

Trump afirma que documentos de la CIA apuntan a un presunto plan de Maduro para alterar elecciones. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Sin embargo, el informe de la CIA difundido por la Casa Blanca no coincide plenamente con las declaraciones de Trump.

El análisis señala que el Gobierno venezolano tenía “cierta capacidad” para manipular sistemas de votación electrónica dentro de su territorio, pero indica que no existe evidencia concluyente de un fraude electrónico a gran escala.

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Además, concluye que ni el Gobierno de Venezuela ni la empresa Smartmatic podían alterar elecciones fuera del país.

De acuerdo con un análisis de The New York Times, Smartmatic incluso denunció públicamente en 2017 que el gobierno de Maduro habría inflado la participación electoral en más de un millón de votos durante los comicios legislativos, lo que derivó en el cese de sus operaciones en Venezuela al año siguiente.

Elaborado con información de EFE.