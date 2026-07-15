Los drones con inteligencia artificial se han convertido en máquinas de matar muy especializadas y de bajo coste, dijo el jefe de la CIA.
Los drones con inteligencia artificial se han convertido en máquinas de matar muy especializadas y de bajo coste, dijo el jefe de la CIA.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Modelos más avanzados de IA son “armas nucleares digitales”, alerta jefe de la CIA

TE PUEDE INTERESAR

Cuatro países avanzan en proceso para integrarse a la Unión Europea
Eurocámara da luz verde para la negociación final con los países sobre el euro digital
Groenlandia pide a Trump respeto y reafirma que la isla no está en venta
Trump arremete contra la OTAN por rechazar sus reclamaciones sobre Groenlandia
UE cuestiona bloqueo de EE.UU. a Cuba, pero le exige dejar de respaldar a Rusia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.