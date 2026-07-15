Los soldados rusos sobreviven en promedio entre 20 y 30 minutos en el campo de batalla debido a los drones de ataque con inteligencia artificial utilizados por Ucrania, según indicó este miércoles el director de la CIA, John Ratcliffe.

“Nuestra información de inteligencia coincide con algunos de los reportes de fuentes abiertas que quizá hayan visto sobre Ucrania: la expectativa de vida promedio de un recluta ruso que llega hoy al campo de batalla en Ucrania se estima entre 20 y 30 minutos”, declaró el jefe de la Agencia Central de Inteligencia durante la Cumbre de Defensa e Innovación de Pensilvania.

“Eso se debe a que los drones con inteligencia artificial se han convertido en máquinas de matar tan especializadas y de bajo coste”, añadió.

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Aunque Rusia mantiene una amplia superioridad numérica sobre Ucrania, Kiev ha logrado contener parte del avance de las fuerzas rusas gracias, entre otros factores, a la innovación en distintos tipos de drones de ataque.

Funcionarios estadounidenses han señalado que Rusia está perdiendo alrededor de 7,000 soldados por semana. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha afirmado que más del 80% de los “objetivos enemigos” son destruidos por drones.

Las declaraciones de Ratcliffe se producen mientras Washington y sus aliados evalúan nuevos fondos para los programas de drones de Ucrania y buscan acceder a la tecnología que sustenta los sistemas guiados por inteligencia artificial.