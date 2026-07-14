Cuatro países que esperan incorporarse a la Unión Europea (UE) dieron pasos importantes el martes en sus aspiraciones de adhesión, en una de las mayores iniciativas de ampliación del bloque en más de 20 años.

Se celebraban conferencias intergubernamentales en Bruselas para abrir o cerrar de manera ceremonial vías de negociación de los cuatro principales candidatos a incorporarse a la UE de 27 países: Albania, Montenegro, Moldavia y Ucrania. Pero aún podrían pasar años antes de que cualquiera de ellos se incorpore.

“No hemos visto esto en más de dos décadas. La última vez fue en 2002. Este es un Súper Martes para la ampliación de la UE y Ucrania forma parte de ello”, manifestó ante los periodistas la comisaria de Ampliación, Marta Kos .

Aunque celebrar cuatro reuniones en un solo día es algo poco habitual, 10 países —la mayoría de Europa central— se incorporaron a la UE en 2004. Croacia, el último país en ser admitido en el mayor bloque comercial del mundo, se incorporó en 2013.Los tiempos cambiantes exigen cambios de política

La medida del martes es una señal de los importantes cambios políticos y geoestratégicos que se están produciendo en Europa. En 2019, el presidente francés Emmanuel Macron insistió en que bloquearía cualquier intento de ampliación hasta que la propia UE hubiera llevado a cabo profundas reformas.

Pero la invasión rusa de Ucrania y sus consecuencias han alterado ese cálculo. La UE ha buscado incentivar reformas en los países candidatos, ante el temor de la creciente influencia de Rusia y China.

El avance de Ucrania ha sido impresionante. Solo solicitó la adhesión en 2022, cuatro días después de que Rusia lanzara su invasión. Moldavia también ha estado sometida a una fuerte presión rusa.

Ucrania considera la pertenencia a la UE como una “garantía de seguridad” para un futuro estable una vez que termine la guerra. Su mejor garantía sería la membresía en la OTAN, pero el gobierno de Trump insiste en que eso no puede ocurrir, y otros miembros de la OTAN recelan de que se incorpore mientras continúen los combates.

Los países europeos ven la guerra como una amenaza existencial y temen que el presidente ruso Vladímir Putin pueda ponerlos en la mira en los próximos años, especialmente si gana en Ucrania.

“El argumento a favor de la adhesión de Ucrania a la UE es muy sólido”, afirmó Kos.

“La futura arquitectura de seguridad de nuestro continente es inimaginable sin Ucrania”, sostuvo. “Los ucranianos han convertido su país en una potencia militar con capacidades que pocas otras naciones pueden igualar, especialmente con sus tecnologías de drones, que evolucionan rápidamente”.Los beneficios de la pertenencia a la UE

La perspectiva de incorporarse a la UE es un poderoso motor de reformas prodemocráticas, y la adhesión ha impulsado el comercio y crea empleos, especialmente en la volátil región de los Balcanes, donde una serie de guerras en la década de 1990 desmembró la antigua Yugoslavia. La mayoría de los candidatos a integrarse en la UE son Estados balcánicos.

Los países que esperan incorporarse a la UE deben completar negociaciones en 35 áreas de política, conocidas como capítulos, desde agricultura hasta fiscalidad y desde energía hasta comercio. Ese proceso puede llevar años.

El mes pasado, Ucrania y Moldavia abrieron negociaciones sobre un grupo de cinco capítulos vinculados a los valores y principios sobre los que se fundó la UE, como el Estado de derecho, el respeto de los derechos fundamentales y el funcionamiento de las instituciones democráticas.

Cada uno abrió el martes un segundo grupo centrado en las relaciones exteriores y en las políticas de seguridad y defensa, así como en la política comercial, la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria.

La reunión de Albania servirá para cerrar provisionalmente vías de negociación sobre ciencia e investigación, educación y cultura, y relaciones exteriores. Montenegro —que espera incorporarse en 2028— está haciendo lo mismo con la política de competencia y las normas aduaneras.Los procesos se aceleraron una vez que se fue Orbán

Un factor importante que ha llevado a la nueva rapidez de la UE es un cambio de gobierno en Hungría.

El proceso de adhesión de Ucrania estuvo durante mucho tiempo bloqueado por el ex primer ministro húngaro, el férreamente nacionalista Viktor Orbán, a quien se consideraba el aliado más fuerte de Rusia en Europa y una posible amenaza para el proyecto de la UE. Las candidaturas de Ucrania y Moldavia estaban vinculadas y ninguna podía avanzar.

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Pero Orbán fue expulsado por los votantes en abril de manera espectacular tras 16 años en el poder.

Orbán explotó insistentemente las reglas de votación que exigen que los 27 países miembros se pongan de acuerdo sobre determinadas normas, sanciones e incluso declaraciones políticas. Se requiere unanimidad para que se abra cada capítulo de negociación y, luego, nuevamente para que se cierre.

Nueve países son oficialmente candidatos a incorporarse a la UE: Albania, Bosnia, Montenegro, Macedonia del Norte, Serbia, Georgia, Moldavia, Ucrania y Turquía. Las conversaciones de adhesión de Georgia y Turquía están en pausa debido a preocupaciones sobre los estándares democráticos.

Kosovo también ha solicitado incorporarse, pero no se le ha concedido el estatus de candidato.