El acuerdo entró finalmente hoy en vigor, apenas unos días antes del ultimátum del 4 de julio que Trump impuso a la UE para evitar nuevos aranceles. (Imagen: Difusión)
El acuerdo entró finalmente hoy en vigor, apenas unos días antes del ultimátum del 4 de julio que Trump impuso a la UE para evitar nuevos aranceles. (Imagen: Difusión)
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Agencia EFE
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Este miércoles ha entrado en vigor el pacto comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos que permite a Washington exportar sus bienes industriales libres de aranceles, a cambio de que aplique un gravamen del 15% para la mayoría de productos europeos.

Las amenazas al pacto

Durante este tiempo, el Parlamento Europeo (PE) ha frenado en dos ocasiones la entrada en vigor del acuerdo.

La primera de ellas en enero, tras las amenazas arancelarias que Trump lanzó contra los países europeos que enviaron un reducido número de efectivos militares a Groenlandia en plena disputa territorial por la isla.

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La Eurocámara volvió a congelar el pacto el pasado febrero, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos declarase ilegales los aranceles globales que el mandatario republicano había impuesto de forma unilateral a más de un centenar de países.

Aranceles. (Foto: EFE)
Aranceles. (Foto: EFE)

Condiciones para la suspensión del acuerdo

Así, Bruselas podrá suspender su aplicación si las preferencias arancelarias a Estados Unidos provocan un aumento de sus importaciones que amenace con causar “graves daños” a la industria europea o si el Gobierno estadounidense no rebaja el arancel al acero y al aluminio al 15%.

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En cualquier caso, la UE ha acordado que el pacto expirará el 31 de diciembre de 2029 -el mismo año en que finalizará el segundo mandato presidencial de Trump-, aunque el Ejecutivo comunitario podrá proponer una prórroga del acuerdo si lo considera oportuno.

“Continuaremos trabajando ahora con Estados Unidos para asegurarnos de que todos los compromisos del acuerdo del pasado mes de agosto se implementen fielmente y en su totalidad”, dijo ayer el portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Olof Gill, después de que la UE publicase el pacto en el Diario Oficial.

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