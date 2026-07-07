La Unión Europea (UE) cuestionó este martes, durante un debate en la Asamblea General de la ONU, el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, aunque también instó al Gobierno cubano a cesar cualquier respaldo a Rusia en el conflicto con Ucrania.

El jefe de la delegación de la UE ante las Naciones Unidas, Stavros Lambrinidis, expresó el rechazo del bloque a la posición de La Habana respecto a la guerra y pidió que el país se abstenga de apoyar la ofensiva rusa.

“Si bien reafirmamos la importancia de respetar el derecho internacional en todos los contextos, lamentamos la posición de Cuba sobre la guerra ilegal de Rusia contra Ucrania” , expresó Lambrinidis en la Asamblea.

Asimismo, exhortó a las autoridades cubanas a adoptar las medidas necesarias para impedir que ciudadanos de la isla se incorporen a las fuerzas militares rusas que participan en el conflicto.

Pese a ello, Lambrinidis reconoció que el bloqueo estadounidense genera un “impacto humanitario negativo” sobre la población cubana, además de afectar los intereses económicos de la Unión Europea y vulnerar normas del comercio internacional.

En ese contexto, reiteró el respaldo del bloque a una salida política basada en el derecho internacional y al diálogo entre Cuba y Estados Unidos. Sin embargo, advirtió que la ayuda humanitaria por sí sola no resolverá la crisis que atraviesa la isla y sostuvo que existen decisiones soberanas que no pueden seguir postergándose.

La Asamblea General de la ONU volvió a debatir el embargo a Cuba, una resolución que se discute anualmente a pedido de La Habana. Foto: AFP.

Durante la sesión, el representante adjunto de Colombia ante la ONU, Raúl Sánchez, reafirmó el rechazo de su país al embargo y expresó su solidaridad con el pueblo cubano frente al endurecimiento de las medidas coercitivas impuestas por Washington.

Por su parte, el representante de Haití, Ericq Pierre, quien intervino en nombre de los Estados del Caribe, señaló que la región debe permanecer libre de guerras y conflictos, y ratificó el compromiso de esos países con el multilateralismo y el respeto al derecho internacional.

El debate, promovido por Cuba y rechazado por Estados Unidos, se centró en la necesidad de poner fin al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Washington.

La isla enfrenta una severa crisis energética desde mediados de 2024, situación que, según el Gobierno cubano, se ha agravado por las restricciones al suministro de petróleo y por nuevas sanciones aplicadas en mayo contra personas y entidades vinculadas a sectores estratégicos como energía, defensa, finanzas y minería.

Cada año, la Asamblea General de la ONU analiza este tema a solicitud de Cuba y suele aprobar una resolución que reclama el levantamiento del embargo estadounidense, aunque dichas decisiones no tienen carácter vinculante.

Con información de EFE.