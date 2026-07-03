Edificios residenciales bordean las calles de La Habana. Fotógrafa: Magdalena Chodownik/Anadolu/Getty Images
Edificios residenciales bordean las calles de La Habana. Fotógrafa: Magdalena Chodownik/Anadolu/Getty Images
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Cuba enfrenta dificultades para convencer al gobierno de Donald Trump de que sus reformas económicas más ambiciosas en décadas son suficientes para impulsar los cambios que exige Estados Unidos.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.