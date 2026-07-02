El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este jueves que “no tiene miedo” a una guerra con Estados Unidos, en respuesta a las constantes amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de llevar a cabo una eventual invasión de la isla.

“No queremos una guerra (con Estados Unidos), pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados”, dijo el jefe de Estado cubano en una entrevista con la cadena británica Sky News.

Díaz-Canel aseguró que la retórica “amenazante” -y casi diaria- del Gobierno estadounidense sobre una agresión contra Cuba forma parte de “una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica” para atemorizar al país y constituye una “atrocidad y una afrenta” a la dignidad del pueblo cubano.

“Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, al contrario, brindamos solidaridad al mundo. Por lo tanto, Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia”, agregó.

El mandatario cubano se pronunció tras las declaraciones de Trump que aseguraban este mismo miércoles que, después de muchas décadas, Cuba se estaba “acercando” a la órbita estadounidense, casi un mes después de que el Departamento del Tesoro de EE.UU. impusiera una nueva ronda de sanciones contra la cúpula política de La Habana, al mismo tiempo que mantiene un bloqueo económico contra la isla.

A juicio de Díaz-Canel, la actual Administración estadounidense ha dicho “muchas mentiras” y ha “manipulado” a la opinión pública internacional, mientras Cuba enfrenta un punto de “máxima presión” tras el endurecimiento del bloqueo, que está afectando a la vida diaria de los cubanos.

Cuba vive una profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada desde enero por el asedio petrolero de EE.UU. y a la que se sumaron en mayo sanciones a toda aquella persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o que opere en sectores claves como la energía, la defensa, las finanzas y la minería.

El Ejecutivo cubano solicitó esta semana a la Asamblea General de la ONU una sesión para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla. La reunión tendrá lugar previsiblemente el 7 de julio en Nueva York.

Preguntado por Sky News si, tras las recientes intervenciones estadounidenses en Venezuela e Irán, se toma en serio las amenazas de Trump, Díaz-Canel dijo estar dispuesto a luchar “hasta la última gota de sangre” para defender los derechos, la independencia y la soberanía de Cuba.