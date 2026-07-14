Donald Trump aseguró que Estados Unidos investiga si Irán mantiene drones almacenados en Cuba y afirmó que actuará si esa información se confirma. Foto: EFE.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos investiga si Irán mantiene drones almacenados en Cuba y afirmó que actuará si esa información se confirma. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El , afirmó este lunes que su Gobierno investiga si Irán mantiene drones almacenados en Cuba y advirtió que Washington tomará medidas en caso de confirmar la presencia de ese tipo de equipos en la isla.

“Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello”, declaró Trump ante la prensa desde el Despacho Oval al ser consultado sobre una eventual presencia de armamento iraní en territorio cubano.

“No vamos a permitir que eso suceda”, agregó, al señalar que las autoridades estadounidenses analizan si Teherán podría estar utilizando Cuba como punto de almacenamiento de drones.

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Declaración de Trump en medio de tensión con Cuba

Las declaraciones de Trump se producen en un .

Recientemente, Washington sancionó al Ministerio de Turismo de Cuba y a nueve entidades estatales, entre ellas empresas relacionadas con la importación y exportación de combustibles, así como con el comercio de bienes y servicios.

“El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración (de Donald) Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente”, señaló un comunicado oficial.

Donald Trump aseguró que Estados Unidos investiga si Irán mantiene drones almacenados en Cuba y afirmó que actuará si esa información se confirma. Foto: EFE.
Donald Trump aseguró que Estados Unidos investiga si Irán mantiene drones almacenados en Cuba y afirmó que actuará si esa información se confirma. Foto: EFE.

Sanciones

Entre las entidades sancionadas figuran Enetec S.A., dedicada a la importación, exportación y comercialización de combustibles; Coreydan S.A., vinculada a la importación de combustible subsidiado desde México; el Grupo Empresarial del Comercio Exterior (Gecomex) y el Grupo Empresarial de Transporte Marítimo Portuario (Gemar).

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En junio pasado, las .

Asimismo, el Departamento de Justicia presentó una acusación contra Raúl Castro por su presunta responsabilidad en el derribo, en 1996, de dos avionetas pertenecientes a una organización del exilio cubano, hecho que dejó cuatro personas fallecidas.

Con información de EFE.

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