Gianni Infantino y Donald Trump tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio.
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Agencia Bloomberg
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La Copa del Mundo difícilmente puede calificarse como un fracaso, incluso después de que la inédita intervención del presidente Donald Trump pusiera en entredicho la integridad del torneo.

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