Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
Estrecho de Ormuz. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La Guardia Revolucionaria iraní ha asegurado este lunes que dos petroleros que, según afirma, intentaban transitar por una ruta “insegura” al sur del estrecho de Ormuz explotaron el domingo por la noche y “quedaron inmovilizados”, en medio de la escalada militar y del pulso con Estados Unidos por el control de este estratégico paso marítimo.

, afirmó la Guardia Revolucionaria en un comunicado difundido por la agencia Tasnim, después de que Washington desmintiera el viernes un incidente similar anunciado por Teherán.

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El comunicado no proporciona detalles sobre la identidad de los buques, las causas de las explosiones ni informa de posibles víctimas.

Si advierte de que mientras continúen las acciones de Estados Unidos en la zona, el paso por el estrecho de Ormuz “no será seguro” para el tránsito de mercancías, petróleo y gas y de que responderá «con firmeza» a cualquier intervención.

Estrecho de Ormuz. Foto: EFE.
Estrecho de Ormuz. Foto: EFE.

Un agencia británica informa del incendio de una embarcación

La UKMTO, que citó información de autoridades militares, indicó que la causa del incendio aún no ha sido verificada.

El domingo, la Guardia Revolucionaria informó de que dos buques habían sufrido un incidente al intentar atravesar el estrecho de Ormuz por una ruta que Teherán considera «insegura», tras lo cual aseguró que otras dos embarcaciones que los seguían desistieron de continuar por esa vía.

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La tensión en el estrecho de Ormuz ha aumentado en medio de una nueva escalada militar entre Irán y Estados Unidos desde el 11 de julio, que ha incluido ataques estadounidenses contra el sur del territorio iraní y operaciones de represalia de Teherán contra objetivos estadounidenses en varios países de Oriente Medio.

Según el cuerpo militar de élite, sus fuerzas aeroespaciales han destruido un sistema de radar de alerta temprana y golpeado instalaciones de aviación y drones.

También se reportaron ataques iraníes contra objetivos estadounidenses en Baréin.

Con información de EFE

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