Irán lanzó ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, el 24 de julio de 2026. (Agencia de Noticias Iraní Tasnim / EFE)
Irán lanzó ataques con drones contra posiciones militares de Estados Unidos en Bahréin y Jordania, países aliados de Washington en Oriente Medio, el 24 de julio de 2026. (Agencia de Noticias Iraní Tasnim / EFE)
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Redacción Gestión
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, asegurara que las conversaciones con Teherán continúan pese a los ataques cruzados.

“Los ataques continuos y selectivos de nuestros combatientes son los latigazos de la ira del pueblo iraní, que caen sobre el sistema de dominación y continuarán, con la ayuda de Dios, hasta la rendición total del enemigo”, aseguró el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Baqer Zolqadr.

contra objetivos estadounidenses en países de Medio Oriente no cesarán hasta vengar “la sangre de los niños inocentes”.

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lanzada por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

“Cada columna de humo en la región significa que ha sido alcanzado un centro militar, de seguridad o financiero de Estados Unidos”, sostuvo Zolqadr.

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después de que Trump diera por terminado el alto el fuego tras ataques iraníes contra buques comerciales en el estrecho de Ormuz.

Ante los ataques estadounidenses contra territorio iraní, especialmente en el sur del país, Teherán respondió con lanzamientos de misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en varios países de la región, como Bahréin, Kuwait y Jordania, entre otros.

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Estas acciones han causado la muerte de cuatro soldados estadounidenses, elevando a 18 el número de bajas militares norteamericanas desde el inicio del conflicto.

Irán, por su parte, ha informado de unos 55 muertos durante la nueva escalada registrada en julio. No obstante, Trump afirmó que las conversaciones con las autoridades del país continúan pese a los ataques cruzados tras la ruptura de la tregua, aunque aseguró que no considera que Teherán esté “listo” todavía para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

Elaborado con información de EFE.

Captura de video del 14 de julio de 2026 que muestra el lanzamiento de un misil desde una ubicación no revelada de Irán hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP).
Captura de video del 14 de julio de 2026 que muestra el lanzamiento de un misil desde una ubicación no revelada de Irán hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP).

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